Sıfır araç ÖTV indirimi: ÖTV indirimi ne zaman? Sıfır otomobil (araba) fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı?

Sıfır araç ÖTV indirimi: Otomobil fiyatları her geçen gün yukarıya doğru çıkarken piyasada ÖTV matrah düzenlemesi beklentisi de mevcut. Araba almak isteyenler ÖTV indirimi ne zaman? Sıfır otomobil (araba) fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı? sorularına yanıt ararken sektör temsilcileri ise ÖTV düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu görüşünde. Sıfır ve ikinci el piyasasını hareketlendirmesi beklenen ÖTV matrah düzenlemesi araç sahibi olmak isteyeler tarafından dört gözle bekleniyor. Peki araba ÖTV indirimi yapılacak mı? Araba fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

Araç almak isteyenler ÖTV indirimi olup olmaycağı sorusuna yanıt arıyor. Son yıllarda küresel ve iç ekonomik etkiler nedeniyle araç fiyatları aldı başını gitti. Sıfır araba almak neredeyse hayal oldu. Yapılan ÖTV matrah düzenlemesi ile araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası etkiszi oldu. Durum böyle olunca araç sahibi olmak isteyenlerde ve sektör temsilcilerinden yeni bir ÖTV düzenlemes ibekelntisi doğdu. Peki ÖTV indirimi yapılacak mı? ÖTV indirimi ne zaman? Sıfır otomobil (araba) fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı?

ÖTV indirimi ne zaman?

ÖTV inndirimini sektör remsilcileri ve araç sahibi olmak isteynler büyük bir merakla bekleniyor. ÖTV indirimi (matrah düzenlemesi) ile 8-9 modelin daha fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Yurt içinde döviz kurunda meydana gelen yukarı yönlü hareket otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Küresel çapta da Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya genelinde artan enflasyon ve maliyetler nedeniyle otomobil fiyatları da yükselmeye başladı. Sektör temsilcileri ÖTV düzenlemesinin kaçınılmaz olduğu görüşünde ancak düzenlemenin ne zaman yapılacağına dair ise tahmin yürtütmenin oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Sıfır otomobil (araba) fiyatları düşecek mi, ucuzlayacak mı?

ÖTV düzenlemesi ile yaklaşık olarak 8-9 sıffr otomobil modelinin fiyatında düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşların otomobile ulaşımı için önemli bir gelişme olan ÖTV düzenlemesş sonrası otomobil piyasasının da hareketlenmesi bekleniyor.

İlk arabaya ÖTV indirimi olacak mı?

Sosyal medyada bir süredir ilk arabasını alacaklara ÖTV indirimi olacağı iddiası konuşuluyor. Böyle bir şey olacağına dair henüz yetkililerden resmi bir açıklama gelmedi.

Taşıt (araç) kredisi düştğ mü?

Merkez Bankası'nın üst üste faiz indirmesinden sonra taşıt kredileri faizlerinde de üşüş olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. Taşıt kredilerinde şimdilik bir gerileme yok ancak MB faizleri indirmeye devam ederse araç kredi faizlerinde de aşağı doğru çekilme olabilir.

Güncel taşıt kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi %1,99 - %2,04

ALJ Finans Taşıt Kredisi %3,69

Garanti BBVA Taşıt Kredisi %1,99 - %2,64

İş Bankası Taşıt Kredisi %2,05

Koçfinans Taşıt Kredisi %3,19 İncele

Kuveyt Türk Taşıt Kredisi %1,99 - %2,19

TEB Cetelem Taşıt Kredisi %5,39

Vakıf Katılım Taşıt Kredisi %1,89

Albaraka Türk Taşıt Kredisi %1,95 - %1,99

Alternatif Bank Taşıt Kredisi %2,20 - %2,80

Anadolubank Taşıt Kredisi %3,21

DenizBank Taşıt Kredisi %2,75

Fibabanka Taşıt Kredisi %1,87 - %2,54

Halkbank Taşıt Kredisi %1,63 - %1,65

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.