İlk arabasını alanlara ÖTV'siz araba satışı iddiası | 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil (araç) iddiası vatandaşı heyecanlandırdı!

İlk arabasını alanlara ÖTV'siz araba satışı yapılacak mı? 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil (araç) iddiası vatandaşı heyecanlandırdı! Son yıllarda otomobil fiyatları küresel krizlerin ve yurt içi döviz kurlarında yaşanan yükselişin etkisiyle katlanarak arttı. ÖTV indirimi konusunun zaman zaman tartışıldığı ülkemizde otomobil satışlarına ilişkin yeni bir ÖTV iddiası geldi. Sosyal medyada ilk defa araba alacaklara 5 yıl satmamak şartı ile sıfır ÖTV'li otomobil satışı yapılacağı iddia edildi. İddia Analist Serkan Çelik'ten geldi.

İlk arabasını alanlara ÖTV'siz araba satışı yapılacak mı? 5 yıl satmamak şartıyla ÖTV'siz otomobil (araç) iddiası vatandaşı heyecanlandırdı! Son yıllarda otomobil fiyatları küresel krizlerin ve yurt içi döviz kurlarında yaşanan yükselişin etkisiyle katlanarak arttı. ÖTV indirimi konusunun zaman zaman tartışıldığı ülkemizde otomobil satışlarına ilişkin yeni bir ÖTV iddiası geldi. Sosyal medyada ilk defa araba alacaklara 5 yıl satmamak şartı ile sıfır ÖTV'li otomobil satışı yapılacağı iddia edildi. İddia Analist Serkan Çelik'ten geldi.

Otomobil piyasasında fiyatlar hızla artarken hükümet duruma el atmış ve sıfır-ikinci el olarak adlandırılan galeriler tarafından satılan araçlara kiometre sınırı getirmişti. Buna göre galeriler 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışı yapamayacak. Bu durum otomobil fiyatlarında indirim yaşanmasına neden oldu. Son zamanlarda sıkla konuşulan ÖTV indirimi konusunda da yeni bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınladığı videoda gençlere ÖTV indirimi ile araç satışı yapılacağının vaadini verdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında " Nüfusumuzun yüzde 95'nin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum; ilk yapacağımız işlerden birisi 1,6 motor otomobillerde vergileri, bugünün yaklaşık dörtte bir oranına indirmek olacak. Tekrar ediyorum: Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini, ülkelerine." dedi. Son iddia ise Analist Serkan Çelik'ten geldi. Çelik ilk defa araba alacaklara 5 yıl satmamak şartı ile sıfır ÖTV ile otomobil satışı yapılacağını açıkladı.

5 yıl satmamak şartıyla ilk arabasını alanlara ÖTV'siz otomobil iddiası

ÖTV indirimi iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Ancak bu kez tamamen farklı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise Serkan Çelik. Twitter'dan binlerce kişilil takipçisi olan Serkan Çelik Çelik, "İlk defa araba alacaklara , 5 yıl satmamak kaydı ile ötv'siz araç alma imkanı geliyor." açıklamalarında bulundu.

İlk arabasını alanlara ÖTV'siz araba satışı yapılacak mı?

Bu iddianın henüz doğruluğu kanıtlanmış değil. Sürekli olarak ÖTV indirimi konusunda kamupyunu meşgul edecek iddialar ortaya atılıyor. Otomobil alma planınız varsa eğer bazı iddiaları çok fazla dikkate almadan kendi kararınızı verin. Hükümet ÖTV konusunda çalışma yapılacağı zaman kamuoyunu bilgilendirecektir. ÖTV indirimi iddiası nedeniyle araç almayı bekleyenler araçlara gelen zamlardan sonra zararlı da çıkabilirler.

İlk defa araba alacaklara , 5 yıl satmamak kaydı ile ötv'siz araç alma imkanı geliyor. — Serkan Çelik (@SrKCLK) October 5, 2022

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