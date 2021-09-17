Sıfır araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi sıfır otomobil fiyatlarını düşürecek mi? Dolar kurunda yaşanan artış sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Araç alma hayali kuran vatandaşlar araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Özel tüketim vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır araçlarda ve ikinci el araç fiyatlarında indirim bekleniyordu ancak bazı bayilerin ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmadığına dair binlerce şikayet geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'ÖTV'lerde matrah değişikliğine rağmen araçlarda fiyatın düşmemesine yol açan haksız ticari uygulamaların tespiti için müfettişler görevlendirildi' dendi.

Sıfır araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi sıfır otomobil fiyatlarını düşürecek mi? Dolar kurunda yaşanan artış sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Araç alma hayali kuran vatandaşlar araç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Özel tüketim vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır araçlarda ve ikinci el araç fiyatlarında indirim bekleniyordu ancak bazı bayilerin ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmadığına dair binlerce şikayet geldi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ÖTV'lerde matrah değişikliğine rağmen araçlarda fiyatın düşmemesine yol açan haksız ticari uygulamaların tespiti için müfettişler görevlendirildi" dendi.

Araç almanın neredeyse hayal olduğu şu günlerde hükümet ÖTV matrahlarında değişiklik yaparak sıfır araç fiyatlarının aşağı çekilmesini sağladı. Ancak bazı bayilerin fiyat indirimi yapmadığı yönünde vatandaşlardan binlerce şikayet geldi. Durumu değerlendiren Ticaret Bakanlığı olayların incelenmesi için müfettiş görevlendirdi.

Sıfır araç fiyatları düşecek mi?

12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketim vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçların fiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştı.

Ancak sıfır km araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Ticaret Bakanlığı'na 2.000'den fazla şikayet dilekçesi ulaştı.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları gibi iddialar yer alıyor. Yine bu şikayet başvurularında; yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları da ifade ediliyor.

Vatandaşlardan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı'yla sıfır km araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla; Ticaret Müfettişleri görevlendirildi.

ÖTV indirimi sıfır otomobil fiyatlarını düşürecek mi?

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlandı. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini inceliyor ve yürütülen bu denetimler halihazırda devam ediyor.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.