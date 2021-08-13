Otomobil fiyatları ne kadar düştü? Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? ÖTV matrah oranlarında yapılan düzenleme araç sahibi olmayı hayal edenleri sevindirdi. Bir süredir hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatları oldukça yüksek seyrediyordu. Banka kerdi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle araç satışları neredeyse durma noktasına gelmişti. Son yapılan düzenleme ile sıfır araç fiyatlarında düşüş olması bekleniyor.

Otomobil fiyatları ne kadar düştü? Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? ÖTV matrah oranlarında yapılan düzenleme araç sahibi olmayı hayal edenleri sevindirdi. Bir süredir hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatları oldukça yüksek seyrediyordu. Banka kerdi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle araç satışları neredeyse durma noktasına gelmişti. Son yapılan düzenleme ile sıfır araç fiyatlarında düşüş olması bekleniyor.

Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik araç sahibi olmak isteyen binlerce kişiyi sevindirdi. Yapılan değişiklike birlikte sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi bir düşü olması da bekleniyor. Araç almak isteyenler banka kredi faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle bir süredir bu isteklerini erteliyordu. Yapılan yeni düzenleme ile binlerce kişinin araç sahibi olması bekleniyor.

Otomobil fiyatları ne kadar düştü?

öylece sıfır otomobil fiyatlarında 50 bin liraya varan indirimler gerçekleşmiş olacak. Böylece 300 bin liraya satılan otomobilin fiyatı 252 bin liraya kadar düşecek. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

Sıfır araç fiyatları ne kadar oldu?

Yeni alınan kararla birlikte bazı markaların bazı modellerinde fiyatların bir miktar gerilemesi beklentisi doğdu. Renault, Toyota, Dacia, Volkswagen, Honda, KIA, Hyundai gibi markaların en çok tutulan modellerinde büyük fiyat düşüşleri bekleniyor.

Güncel otomobil fiyatları

Alfa Romeo Giulia 889 bin 950 TL

Audi A3 Sportback 464 bin 578 TL

BMW 118i 509 bin 400 TL

Citroen C3 181 bin 800 TL

Dacia Sandero 164 bin 900 TL

Fiat Egea 159 bin 900 TL

Honda Civic Sedan 312 bin 600 TL

Hyundai i20 161 bin 623 TL

KIA Rio 175 bin 900 TL

Mercedes A200 541 bin TL

Mitsubishi Space Star 189 bin 900 TL

Nissan Micra 208 bin 500 TL

Opel Corsa 189 bin 900 TL

Peugeot 208 199 bin TL

Renault Clio 169 bin 900 TL

Seat Ibiza 177 bin TL

Skoda Fabia 209 bin 300 TL

Toyota Corolla 220 bin 200 TL

Volkswagen Polo 216 bin 200 TL

ÖTV matrah oranları güncellendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.

ÖTV nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.