Şifa deposu lor peynirini evinizde hazırlayın

Kahvaltıların, böreklerin vazgeçilmez peyniri lor, insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Lor peynirini marketlerden satın almak yerine kendi mutfağınızda da hazırlayabilirsiniz. Peki lor peyniri nasıl yapılır? Lor peyniri nerelerde kullanılır? Lor peynirinin faydaları neler? Sizler için derledik...



Yumuşak kıvamlı peynir altı suyunun pıhtılaştırılması ile elde edilen peynir 'lor' olarak adlandırılıyor. Tuzlu veya tuzsuz olarak üretilebilen lor peyniri, kaşar yapımı sırasında ortaya çıkan peynir altı suyundan elde edilirse çok daha lezzetli oluyor. Çünkü kaşar peynir üretilirken peynir altı suyuna süt yağı da geçiyor. Bu da lor peynirin yağlanıp lezzetlenmesini sağlıyor.

Lor peynir nasıl yapılıyor?

Taze pastörize süt kaynatılır, pıhtılaşması için içerisine peynir mayası veya bakteri kültürü eklenir. Daha sonra süt pıhtılaşır. Pıhtılaştıktan sonra küpler halinde kesilir ve süzdürülür.

Lor peynir evde kolayca nasıl yapılır?

Lor peynirini evde kendiniz üretmek istiyosanız 1,5 kg çiğ süt, 1 adet limnun suyu ve 1 çay kaşığı tuza ihtiyacınız olacak.

1,5 kg çiğ sütü derin bir tencereye koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine limon suyu ilave edin ve karıştırın. Sütün pıhtılaştığını, kesildiğini göreceksiniz. Kesilen sütü birkaç dakika daha kaynatın. Daha sonra bu süt kesiklerini kevgir yardımıyla sudan alın ve temiz bir tülbente koyun. Üzerine bir ağırlık koyup süzülmesini sağlayın. Afiyet olsun...

Lor peyniri kısa ömürlüdür, buzdolabında muhafaza ettiğiniz loru 2-3 gün içerisinde tüketmeniz gerekir.

Tencerede lor peynirinden arta kalan suyu dökmeyin. Bu suyu çorbalarınıza ekleyip vitamin değerlerini artırabilirsiniz.

Lor peynirini kahvaltıda, böreklerde, poğaçalarda kullanabilirsiniz. Tereyağında pişirip kahvaltı sofralarını süsleyebilirsiniz. Salatalara lezzet katan lor peyniri, diyetiniz için de gayet uygun olacaktır.

Lor peynirinin vücudumuza faydaları neler?

Lor peynirinin içinde çok yüksek oranlarda mineral ve vitamin bulunur. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklardan vücudunuzu korur.

Kalsiyum deposu olan lor, kemik gelişimi için çok önemlidir.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır, bu sayede lor peyniri vücudunuzu kanserden korur.

Vücut geliştirme sporuyla ilgilenen kişiler sıkça tercih etmelidir. Çünkü lor peyniri serum proteini içeriğiyle kas sakatlanmalarını iyileştirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.