Sezgin Baran Korkmaz neden ABD'ye iade edildi? Sezgin Baran Korkmaz neden, hangi suçtan tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz suçu ne? Geçtiğimiz aylarda Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edildiği açıklandı. Türkiye tarafından da aranan Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı. İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'nin ve Türkiye'nin iade talebi vardı. Korkmaz'ın ilk suçunu ABD'de işlemiş olması nedeniyle ABD'ye iade edildiği belirtildi.

Sezgin Baran Korkmaz neden ABD'ye iade edildi? Sezgin Baran Korkmaz neden, hangi suçtan tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz suçu ne? Geçtiğimiz aylarda Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iade edildiği açıklandı. Türkiye tarafından da aranan Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmıştı. İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'nin ve Türkiye'nin iade talebi vardı. Korkmaz'ın ilk suçunu ABD'de işlemiş olması nedeniyle ABD'ye iade edildiği belirtildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs 2020'de Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti. Türkiye ve ABD tarafından aranan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre mesafedeki bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz, daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz neden ABD'ye iade edildi?

Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmazı i.in hem Türkiye hem de ABD tatafından iade talebi vardı. Sezin Baran Korkmaz'ın iadesi için ABD tercih edildi. ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz'ın Avusturya'dan ABD'nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, "kara para aklama", "elektronik dolandırıcılık" ve "hukukun işleyişini engelleme" suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Korkmaz'ın iddia edilen ilk suçunu ABD'de işlemiş olması ve ABD'de mağdur sayısının fazla olması nedeniyle bu ülkeye iade edildiği öğrenildi.

Sezgin Baran Korkmaz neden, hangi suçtan tutuklandı?

Kara para aklamak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'a ilişkin Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin, Mart 2022'de de ABD'nin iade talebini yerinde bulmuştu.

Toplam 46 ayrı suçlamayla itham edilen sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları öne sürülüyor. Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin talebi doğrultusunda tutuklandı.

Sezgin Barak Korkmaz'ın cezası belli oldu mu?

Açıklamada, Korkmaz'ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

Sezgin Baran Korkmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi eşiyle beraber terk etmiştir.

2 Mayıs 2021'de hakkında açılan soruşturma tamamlanmış olup, hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.