SBK Holding kimin? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Özellike son dönemlerde adı gündeme gelen SBK vakfının kurucusu Sezgin Baran Korkmaz’ın hayat hikayesi oldukça merak edilmekte. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nerelidir? Hakkında neden tutuklanma kararı çıkarıldı? ABD neden Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklanma kararı çıkardı?

Gündemden adı düşmeyen ve karıştığı rüşvet pazarlıkları ile adına açılan davalarla bilinen Sezgin Baran Korkmaz, son dönemlerde ilgi odağı halinde. Birçok kişi SBK vakfının kurucusu olan Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu, ne iş yaptığını ve ne ile suçlandığını oldukça merak etmekte. İşte tüm detayları ile SBK holdingin kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın hayat hikayesi…

Sezgin Baran Kokmaz 1977 Kars doğumlu 44 yaşında bir iş adamı. SBK Holding SBK Vakfının kurucu başkanı olarak bilinen Sezgin Baran Korkmaz, bunun yanı sıra birçok şirketin sahibi ve yöneticisi konumunda. Bu şirketler ise şunlardır: “Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl”

Hakkında henüz herhangi bir suçlama olmadığı dönemlerde Türkiye'de çeşitli iş faaliyetlerinin yanı sıra yardım çalışmalarında da bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Suriyeli mültecilere 20 milyon TL bağışladığı bilinmektedir.

Küçüklüğünden itibaren çeşitli işlerde çalışan Sezgin Baran Korkmaz, 12 yaşlarında İstanbul'a ilk geldiğinde ayakkabı boyacılığı yapmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra bulaşıkçı olarak çalıştığı dönerci de müşterilerden artan dönerleri pazarda satmak, gümrükten alınan su arıtma cihazlarını iyi bir fiyatla piyasaya sürmek, batmış şirketleri alıp onları tekrardan güçlendirmek gibi işlerde çalışarak bugün ki konumunu elde etmiştir.

Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu Mega Varlık, faaliyetlerin asıl olarak yürütüldüğü şirkettir. 2015 yılında kurulan bu şirket, bankaların tahsil edemeyeceği kredi alacaklarını tahsil etmek gibi bir görevi üstlenmiştir. Bu şirket sadece zor durumda olan şirketlerin ödemelerini değil, aynı zamanda iyi durumda olan şirketleri de ele geçirmeye çalışması ile gündeme gelmiştir. Ayrıca bu şirketin Amerikan finansmanı olan Jacob Ortell Kingston'un, Utah'ta yargılanması ve suçlu bulunması Sezgin Baran Korkmaz'ın başında bulunduğu Mega Varlığı da tehdit altında tutmaktadır.

Jacob Ortell Kingston'dan belli bir miktar para alan Sezgin Baran Korkmaz ve Mega Varlık, bu paranın borç olarak alındığını ifade etmektedir. Fakat Masak yaklaşık 134 milyon dolarlık bir paranın Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketleri arasında döndüğünü gözlemlemiş ve bazı şirketlerde polis baskınından sonra belgelerin yakıldığı görülmüş. Bu araştırma üzerine ülkeden kaçan Sezgin Baran Korkmaz bir süre firari olarak yaşamıştır.

2020 Aralık ayında Türkiye'den kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da yakalandığı bildirildi. Aynı zamanda Amerika tarafından da hakkında haksız kazanç sağlamaktan dolayı yakalama kararı çıkartıldı. Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği oldukça merak konusu..

MASAK nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlenmek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

MASAK ayrıca kendi görev alanıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunma, strateji geliştirme, kanun ve yönetmelik taslakları hazırlama ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama faaliyetleri icra etmekle yükümlüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.