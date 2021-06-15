Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz nerede? Sezgin Baran Korkmaz Veysi Ateş ile ilgili ne dedi?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğu merak edilmeye balandı. Son olarak Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini yurt dışı kayıtlı bir telefondan arayarak Veysi Ateş hakkında söylediklerini köşesinden yazdı. Peki Sezgin Baran Korkmaz nerede? Sezgin Baran Korkmaz Veysi Ateş ile ilgili ne dedi? Sezgin Baran Korkmaz kimdir ve nereli? İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğu merak edilmeye balandı. Son olarak Fatih Altaylı, Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini yurt dışı kayıtlı bir telefondan arayarak Veysi Ateş hakkında söylediklerini köşesinden yazdı. Peki Sezgin Baran Korkmaz nerede? Sezgin Baran Korkmaz Veysi Ateş ile ilgili ne dedi? Sezgin Baran Korkmaz kimdir ve nereli? İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Sezgin Baran Korkmaz kimdir? sorusu şu sıralar herkes tarafından sıkça soruluyor. Sedat Peker'in iddialarından sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğu araştırılıyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak gazeteci Veysi Ateş hakkındaki iddialarını köşesinded yazdı. Peki Sezgin Baran Korkmaz Veysi Ateş ile ilgili ne dedi? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 yılında Kars'ta dünyaya gelmişti. Sezgin Baran Korkmaz aslen Karslıdır. Sezgin Baran Korkmaz Türk iş insanı ve girişimci kimliği vardır. Sezgin Baran Korkmaz SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanıdır.

Sezgin Baran Korkmaz kaç yaşında: 44 yaşında

Sezgin Baran Korkmaz mesleği: İş insanı ve girişimci

Sezgin Baran Korkmaz Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

SBK HOLDİNG KİMİN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. Amerika'nın Utah Eyaleti'nde vergide sahtecilik yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi eşiyle beraber terk etmiştir.[

2 Mayıs 2021'de hakkında açılan soruşturma tamamlanmış olup, hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Kaynak: Wikipedia

Sezgin Baran Korkmaz Veysi Ateş ile ilgili ne dedi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş hakkındaki iddialarını yazdı. Gündeme bomba gibi düşen yazı sonrası Veysi Ateş'ten yine bir açıklama gelmedi. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı:

Dün öğle saatlerinde Dalaman civarında otomobildeyim. Telefon çaldı. Tanımadığım bir numara. Uluslararası arama. Bir Avusturya numarası.

Tanımadığım numaraları açmayı pek sevmiyorum ama Avusturya kodunu görünce yeğenim orada okuduğu için “Belki o arıyordur” diyerek açtım.

Bir erkek sesi.

“Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım” dedi.

“Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum” dedi.

“Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim” dedi.

“Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı” diye başladı.

Gerisi utanç vericiydi.

Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.

Kriminal nitelikte suçlamalar.

Akıl alır gibi değildi.

Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu.

Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu.

Korkmaz'a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum.

İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi.

İlginç bir yanıttı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım.

Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen.

Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!

Keşke ilk gün çıkıp, "Bunlar külliyen yalandır" diyebilseydi.

Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi.

Bu satırları yazmaktan, hiçbir yerinde olmak istemediğim bu işe müdahil olmaktan, hayatımda tanışmadığım birinin iddialarını muhataplarına sormaktan bile utanıyorum.

Keşke başkalarında da bu duygu olabilseydi!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.