SBK Holding kimin? Bazı basın yayın organlarında çıkan SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiği iddialarına ilişkin MASAK'tan açıklama geldi. MASAK açıklamasında 'iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi. İddialar üzerine SBK Holding merak edilmeye başlandı. Peki SBK Holding kimin? SBK Holding sahibi kim? SBK Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor.

SBK Holding kimin? Bazı basın yayın organlarında çıkan SBK Holding ile ilgili 1,5 aylık sürede sonuçları birbirinden farklı iki rapor düzenlendiği iddialarına ilişkin MASAK'tan açıklama geldi. MASAK açıklamasında "iki farklı rapor düzenlenerek bunların birbiriyle zıt olduğuna yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. İddialar üzerine SBK Holding merak edilmeye başlandı. Peki SBK Holding kimin? SBK Holding sahibi kim? SBK Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor.

SBK Holding kimin?

SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz tarafından kurulmuştur. SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlere yatırım yapmakta ve grubun dünya çapında 5.000 civarında çalışanı bulunmaktadır.

Sezgin Baran Korkmaz isminin baş harflerinden oluşan SBK Holding ve SBK Vakfının kurucu başkanı, Relief International ve EastWest Institue yönetim kurulu üyesi.

Sezgin Baran Korkmaz ayrıca Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Derneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, Hexagon Mühendislik, Auto Alsat Bilişim Otomotiv, Vaniköy Sigorta, Komak Madeni Yağ Akaryakıt, Boğaziçi Cam Sanayi, Bukombin Bilişim, Ürosan Kimya, Noil Yatırım, Blane Teknoloji, Umut İlaç, İsaanne Sarl şirketlerinin sahibidir.

MASAK nedir?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu önlenmek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

MASAK ayrıca kendi görev alanıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunma, strateji geliştirme, kanun ve yönetmelik taslakları hazırlama ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama faaliyetleri icra etmekle yükümlüdür.

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