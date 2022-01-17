Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti? Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Sezen Aksu ne dedi? Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti? Minik Serçe lakaplı pop müziğin ünlü şarkıcılarından Sezen Aksu son şarkısında kitlelerin tepkisine neden oldu. Dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla sosyal medyada binlerce kişi Sezen Aksu'ya tepki gösterdi. Gündeme oturan olay sonrası vatandaşlar Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti? Sezen Aksu Hz. Havva Hz. Adem olayı nedir? gibi soruları sormaya başladı. Ünlü şarkıcı sözlerini kendi yazdığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında 'Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe…' sözleri nedeniyle büyük tepki çekti.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu son yaptığı şarkısında büyük tepkilere neden oldu. Dini değerlere haret eden Sezen Aksu'ya tepkler çığ gibi büyüdü. Siyasilerden de tepki alan Sezen Aksu'nun sessizliği devam ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmayan Sezen Aksu'nun ne diyeceği merakla bekleniyor. Sosyal medyada da günlerdir gündem olan olay ülke gündemine de oturdu.

Sezen Aksu ne dedi?

Sezen Aksu sosyal medyadan paylaştığı Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısının sözleri tepkilere neden oldu. Şarkının sözlerini kendisi yazan Sezen Aksu şarkının bir bölümünde "Selam söyleyin, O Cahil Havva ve Ademe…" diyor. Dini değerlere hakaret ettiği için sosyal medyada büyük tepkilere neden olan Sezen Aksu ise sesizliğini koruyor.

Sezen Aksu Hz. Havva ve Hz. Adem'e nasıl hakaret etti?

Sezen Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında geçen sözler nedeniyle tepkilere neden oldu. Sanatçıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri nedeniyle tepkileri üzerine çekti.

Sezen Aksu Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle

Mustafa Sandal'dan Sezen Aksu'ya destek

Tepkilerin ardından Sezen Aksu'ya ilk destek meslektaşı Mustafa Sandal'dan geldi.

Sandal yapılan bir paylaşıma yanıt vererek, "Sen otur oturduğun yerde! Gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır!" diyerek sert çıktı.

Milli Beka Hareketi: Kapındayız

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin'den Sezen Aksu'ya tepki geldi. Şahin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "14 Temmuz 2016'da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım'ın kızı #sezenaksu yarın 20:30'da kapındayız…"

Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak"da yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri tepkilere neden oldu. Peki Şahane Bir Şey Yaşamak sözleri neler?

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane