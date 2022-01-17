Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım kimdir? Yeni çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında 'Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' sözleri nedeniyle binlerce kişinin tepkisini çeken Sezen Aksu'nun babasının kim olduğu gündeme geldi. 23 Ağustos 2019 günü ölen Sami Yıldırım Sezen Aksu'nun babasıdır.

'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısı ile tepkileri üzerine çeken Sezen Aksu'ya bir tepki de Milli Beka Hareketi'nden geldi. Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "14 Temmuz 2016'da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım'ın kızı #sezenaksu yarın 20:30'da kapındayız…" dedi. Bu açıklamanın ardından Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Sami Yıldırım kimdir?

Sami Yıldırım Minik Serçe olarak da bilinen Sezen Aksu'nun babasıdır.

Sami Yıldırım 1927 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde dünyaya geldi. Sami Yıldırım hakkında FETÖ iddiaları ile gündeme gelmişti.

Sami Yıldırım'ın babası adliyede memur, annesi ise ev hanımıdır.

İlk ve orta eğitimini Rize'de tamamlayan Sami Yıldırım daha sonra yatılı kaldığı Erzurum'da Muallim Mektebi'ni bitirir.

1946 senesinde İstanbul Eğitim Enstitüsü'nden mezun olur.

Öğretmenliğe Trabzon'da başlayan Sami Yıldırım bir süre sonra askere gitti.

Daha sonra Denizli Sarayköy ilçesinde ortaokul müdürü görevine başlar. Burada eşi Şehriban Hanım'la tanışır.

Sami Yıldırım, Şehriban Yıldırım ile dünyaya evine girmiş bu evlilikten 1954 yılında kızları Sezen Aksu dünyaya gelmiştir. Sezen Aksu'nun bir de Nihat Yıldırım adında kardeşi vardır.

Sami Yıldırım eğitimcilik hayatına İzmi'de devam etme kararı aldı. 1958'de İzmir'e tayini çıktı.

Üçkuyular'daki İnönü Lisesi'nde 2 buçuk sene çalıştı. Ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü muavini oldu. Bu görevinde 12 yıl kaldı. Bir yıl da il milli eğitim müdür vekilliği yaptı. 1979'da, yani 28 yıl önce emekliye ayrıldı.

91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Sami Yıldırım tedavi gördüğü İzmir Kent Hastanesi'nde 23 Ağustos 2019 günü akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.