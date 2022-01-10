Şeyma Subaşı'nın kardeşi kim? Kübra Açıl kimdir? Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl kim?

Şeyma Subaşı'nın kardeşi kim? Kübra Açıl kimdir? İngiltere'de Championship takımlarından Hull City'i satın alan ve takımının maçını izlemek için İngiltere'ye giden Acun Ilıcalı maçı kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl ile birlikte takip etti. Eski eş Şeyma Subaşı ile aralarının gergin olduğu öğrenilen Acun Ilıcalı'nın Kübra Açıl ile maça gelmesi oldukça şaşırttı.

Şeyma Subaşı'nın kardeşi kim? Kübra Açıl kimdir? İngiltere'de Championship takımlarından Hull City'i satın alan ve takımının maçını izlemek için İngiltere'ye giden Acun Ilıcalı maçı kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl ile birlikte takip etti. Eski eş Şeyma Subaşı ile aralarının gergin olduğu öğrenilen Acun Ilıcalı'nın Kübra Açıl ile maça gelmesi oldukça şaşırttı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İngiltere'de bir süredir satın almak için takım araştırıyordu. Ilıcalı aradığı takımı geçtiğimiz günlerde bulmuştu. Ilıcalı Championship takımlarından Hull City'yi geçtiğimiz aylarda satın almıştı. Takımının maçlarını da kaçırmayan Ilıcalı Hull City-Everton maçını kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl ile birlikte izledi.

Şeyma Subaşı'nın kardeşi kim?

Şeyma Subaşı'nın 2 kardeşi var. Kübra Subaşı, Ozan Berk Subaşı adında iki kardeşi bulunan Şeyma Subaşı yaşamının büyük bir kısmını Miami'de geçiriyor. Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl da Acun Ilıcalı ile birlikte Hull City'nin, FA Cup maçını izlemek için İngiltere'ye gitti.

Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl kim?

Merthan Açıl 15 Şubat 1982 yılında dünyaya geldi. Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl da uzun süre futbol oynamıştı. Defans pozisyonunda görev yapmıştır.

Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı. 2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu.

Merthan Açıl'ın eski bacanağı Acun Ilıcalı'nın futbol projelerinde yer alması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.