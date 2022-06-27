Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı kim? Funda Buyruk kimdir? Funda Buyruk nereli, kaç yaşında, hangi partiden? Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının ardından şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Seyhan Belediye Başkan yardımcısının kim olduğu da merak edilir oldu. Seyhan Belediyesi'nde 8 başkan yardımcısından biri olan Funda Buyruk'un Hukuk Fakültesi mezunudur.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı kim? Funda Buyruk kimdir? Funda Buyruk nereli, kaç yaşında, hangi partiden? Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısının da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararlarının ardından şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Seyhan Belediye Başkan yardımcısının kim olduğu da merak edilir oldu. Seyhan Belediyesi'nde 8 başkan yardımcısından biri olan Funda Buyruk'un Hukuk Fakültesi mezunudur.

Adana'nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Seyhan doğal güzellikkleri ile de görenleri kendisine hayran bırakıyor. Seyhan'da belediye seçimlerinde kimin kzandığı ve belediye başkan yardımcılarının kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı kim?

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Seyhan Belediye Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Akif Kemal Akay seçildi. Oyların yüzde 57,84'ünü alan Akif Kemal Akay'ın başkan yardımcılarından biri de Funda Buyruk'tur. Funda Buyruk Seyhan Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk kimdir?

Seyhan Belediyesi resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre;

Funda Buyruk 1992 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Funda Buyruk Seyhan Belediye Başkan Yardımcısıdır.

Funda Buyruk aynı zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Funda Buyruk Adana Barosuna kayıtlı avukattır.

Funda Buyruk hangi partiden?

Funda Buyruk 2019 yılında CHP meclis üyesi seçilmiştir. 2015 yılından beri İnsan Hakları Derneği üyeliği devam etmekte olup aynı zamanda KADER üyesidir.

Temel düzeyde İngilizce bileb Funda Buyruk bekardır.

Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.