Seyfettin Selim kimdir Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim nereli mesleği nedir?

Seyfettin selim kimdir? Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim nereli ve mesleği nedir? 9-10-11 Temmuz'da yapılacak Tarihi Yağlı Kırkpınar Güreşleri Ağası seçilen Seyfettin Selim'in kim olduğu araştırılamaya başlandı. Edirne'de verdiği kalabalık yemekli toplantı ile oldukça fazla konuşulan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in nereli ve hangi işi yaptığı güreş severler tarafından merak ediliyor. Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. İşte Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Ağası Seyfettin Selim'in hayatı ve biyografisi...

Seyfettin selim kimdir? Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim nereli ve mesleği nedir? 9-10-11 Temmuz'da yapılacak Tarihi Yağlı Kırkpınar Güreşleri Ağası seçilen Seyfettin Selim'in kim olduğu araştırılamaya başlandı. Edirne'de verdiği kalabalık yemekli toplantı ile oldukça fazla konuşulan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in nereli ve hangi işi yaptığı güreş severler tarafından merak ediliyor. Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. İşte Tarihi Kırkpınar Güreşlerinin Ağası Seyfettin Selim'in hayatı ve biyografisi...

Seyfettin Selim'in kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılında Kırkpınar ağalığını kazanan Seyfettin Selim, korona virüs nedeniyle yapılamayan güreşler nedeniyle 2021 yılında da Kırkpınar Ağası olmasına karar verildi. Peki Seyfettin Selim kimdir? Seyfettin Selim nereli? Seyfettin Selim mesleği ne? İşte Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in hayatı ve biyografisi...

SEYFETTİN SELİM KİDMRİ?

Seyfettin Selim "Selim İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" kurucusu ve Müdürü,

Seyfettin Selim 01 Ağustos 1967 yılında Sakarya'nın Kaynarca İlçesinde dünyaya gelmiştir. Seyfettin Selim çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyümüştür.

Seyfettin Selim genç yaşlarda inşaat sektöründe işçi olarak çalışmaya başlamış ve sırasıyla ustabaşçılık, kalfalık ve taşeronluk yaparak bu sektördeki tecrübesini ve bilgi birikimini artırmış, ticaret hayatına müteahhit olarak devam etmektedir.

07-Mayıs 1997 yılında, atılımcı ve çalışkan kişiliği Seyfettin Selim'e, Selim İnşaat Gıda ve San.Tic.LTD.Şti'ni kurdurmuş ve inşaat sektöründeki yerini alarak çalışmalarını hızlandırmıştır.

Seyfettin Selim, halen çok sayıda kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını, üyeliğini ve murahhas üyeliğini yapmaktadır.

1997 yılından bu güne Hadımköy Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HASİAD) üyesi olup aynı zamanda da 2013 yılında da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine de (ASKON) üye olmuştur.

Seyfettin Selim, bir taraftan İş adamı olarak ülkemizin ticari, ekonomik ve işgücü potansiyelinin artırılması aland hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da ülkemizde sporun gelişmesi içinde maddi ve manevi desteğini vermektedir.

Futbolla beraber 2008-2016 tarihleri arasında yağlı güreş ağalığı, güreş müsabakaları sponsorluğu, kick boks müsabakaları sponsorluğu yaparak Türk sporunun gelişmesinde tartışmasız katkıları mevcuttur.

Cumhuriyet tarihinin en fazla Kırkpınar Ağalığını yapan Seyfettin Selim, 2009 yılından 2014 yılı hariç aralıksız 5 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığını sürdürmüştür. 2014 yılında düzenlenen 653. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yapılan ağalık açık artırmasında 2015 yılı 654. Kırkpınar ağalığını açık artırmada 522 bin Türk Lirasına tekrar almıştır. 2015 yılında düzenlenen 654. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de ağalık ihalesine girerek 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını da 361 bin TL ile 7 kez almıştır.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021 (2020 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri pandemi nedeniyle yapılamadığından Edirne Belediye Meclisi tarafından 2021 yılı Kırkpınar Ağası ilan edilmiştir.) yıllarının Kırkpınar Ağası olarak tarihe geçmiş oldu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası, 11 yıl Kırkpınar Ağalığı yapan ve ebedi 3 altın kemerin sahibi olan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in, Edirne'ye kazandıracağı Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin temeli 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen törenle atılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.