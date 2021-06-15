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Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman'ın mesleği ne?
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Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman'ın mesleği ne?

Sevilay Yılman kimdir? Evinin maddi değeri ve kişisel serveti konusunda çeşitli iddialar ile gündeme gelen Sevilay Yılman'ın kim olduğu merak ediliyor. Evinin 1 milyon 650 bin dolar olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sevilay Yılman '10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim' diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum.' dedi. Peki Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman mesleği ne? Sevilay Yılman'ın serveti ne kadar? Sevilay Yılman'ın evi ne kadar?

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Google News - Timeturk
15.06.2021 15:03:19
Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman'ın mesleği ne?

Sevilay Yılman kimdir? Evinin maddi değeri ve kişisel serveti konusunda çeşitli iddialar ile gündeme gelen Sevilay Yılman'ın kim olduğu merak ediliyor. Evinin 1 milyon 650 bin dolar olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sevilay Yılman "10 milyon Euro ver senin filanca bakanla aranı düzelteyim' diyen gazeteciler, haramzadeler değil ben konuşuluyorum." dedi. Peki Sevilay Yılman kimdir? Sevilay Yılman mesleği ne? Sevilay Yılman'ın serveti ne kadar? Sevilay Yılman'ın evi ne kadar?

Sevilay Yılman'ın evini değerine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeniçağ gazetesi, Yılman'ın evinin milyonlarca lira değerinde olduğunu iddia etti. Evin değerinin 1 milyon 650 bin dolar (Yaklaşık 13 milyon 711 lira) olduğu iddia edildi. Haber daha sonra kaldırıldı. Sevilay Yılman'ın servetinin ne kadar olduğu konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Sevilay Yılman kimdir?

Sevilay Yılman 1973 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Sevilay Yemen aslen Malatyalıdır. 

Sevilay Yılman İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 

Sevilay Yılman mesleki kariyeri

Sevilay Yılman gazetecilik mesleğine 1994 yılındad başladı. Sevilay Yılman Sabah Gazetesi, Star Gazetesi gibi gazetelerde köşe yazıları yazmıştır. Sevilay Yılman Ayrıca A Haber, Habertürk TV ile Beyaz TV gibi televizyon kanallarında Acı Kahve, Dört Kadın Bir Erkek ve Çapraz Ateş gibi programlarla ekranlara gelmiştir. Sevilay Yılman Habertürk yazarıdır.

Sevilay Yılman, 1996'da evlendiği gazeteci Mustafa Nihat Yükselir'den 2013 yılında boşanmıştır. Bir erkek çocuğu vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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