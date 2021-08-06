Sevgiliye sahur mesajları

Ramazan ayları birçoğumuzun huşu ile geçirdiği aylardan biridir. Bu ayda oruç gibi ibadetlerin yanı sıra insanlar birbirlerine iyi davranarak veyahut güzel sözler söyleyerek de geçirmektedir. Özellikle annesine, babasına, eşine, sevgilisine, arkadaşlarına güzel sözler söylemek isteyen ya da onlara güzel sahur mesajları atmak isteyen birçok kişi araştırmalarına devam etmektedir. Bu noktada sevgilisi olan kişiler özellikle sahur vaktinde sevgililerine güzel mesajlar atmak için daha fazla mesai harcamaktadır. Peki sevgiliye ne gibi sahur mesajları atılabilir?

Ramazan ayında sevgilisi ile olan bağını güçlendirmek isteyen birçok kişi, sevgilisine sahur mesajı atmaktadır. Bu sebeple internet üzerinden araştırma yapan sevgililer, en güzel ve etkili sözleri bulmaya çalışmaktadır. İşte tüm detayları ile sevgiliye samur mesajı…

Sevgiliye atılabilecek sahur mesajları

Sahurun güzel, kalbin huzur dolsun Ramazan ayını mübarek olsun.

Bütün güzel tatlar sofran da birleşsin aşkım hayırlı sahurlar diliyorum.

Ramazan ayın da cennetin huzuru o güzel kalbine işlemesi dileğiyle, hayırlı sahurlar. Canım.

Sofran da en güzel tatlara doyacağın huzur ve sıhhat bulacağınız sahurlar dilerim.

Kıldığınız namaz tuttuğunuz oruç sahur sofrana bеrеkеti gеtirsin hayırlı sahurlar olsun. Güzelim.

Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum aşkım hayırlı sahurlar..

O İman dolu kalbinin ışıltısının sofran da olacağı hayırlı, bereketli ve afiyet dolu sahurlar dilerim.

Ramazanın mübarek, sahurun bereketli, orucun makbul, duaların kabul olsun. Hayırlı sahurlar aşkım.

Bizleri oruç tutmaya layık gören Rabbime şükürler olsun. Vakti Sahurunuz hayr olsun. Bereketli sofralar dilerim aşkım.

Sabahın hayırlı günün aydın evin huzurlu bereketli olsun sahurun nurla dolsun. En güzel günler ikimiz için olsun.

Sofralar kuruldu, dualar okundu, YARADANA şükürler olsun, bizi Ramazan'la buluşturdu, hayırlı sahurlar.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinden ışık sofralarından sahur bereketi eksik olmasın iyi sahurlar diliyorum aşkım.

Dualarımız bir olsun soframız bereketli olsun bu mübarek ay ikimiz için de hayırlı olsun, hayırlı sahurlar bebeğim.

İkimiz için de bugünü şükrederek geçirmek yarınlara şükür dolu başlamak nasip olsun inşallah, hayırlı sahurlar. Günün güzel olsun aşkım.

Geceler uzun sevgilim. Bu uzun gecelerde doyasıya düşünüyorum seninle geçen güzel günlerimizi. Ve özlemle bekliyorum birlikte geçireceğimiz günleri.

Sahur vakti geçip de gün ağarmaya başlarken, seni düşünüyorum gözlerim kapalı. Hayallerimde beraberiz sevgilim, ellerini tutmuşum sıkı sıkı. Hep beraber olalım ne olur, hiç düşünmeyelim ayrılığı.

Ben sana sevgilim dediğimde, bugünü değil yarını da düşündüm. Anlık değildi sana olan sevgim, ömürlüktü. Gece gündüz demeden seni düşünmekti ve özlem duymaktı.

Bir gün gelecek ve aynı evde uyuyup aynı evde uyanacağız sevgilim. O günlerde iftarımız da birlikte olacak sahurumuz da. İşte o güne kadar özleminle geçecek günlerim ve gecelerim.

Benim güzel sevgilim beni affederse, daha güzel geçecek bugünüm. Sen sahur için kalktığında göreceksin bu mesajı ama benim gecem uykusuz ve seni düşünerek geçti. Beni affedebilecek misin sevgilim?

Geceler boyu düşünmeden duramıyorum seni. Sabaha kadar uykusuz geçen gecelerde seninle kuracağımız geleceği hayal ediyorum.

İnan bana çok güzel günler bekliyor bizi. Kuşlar gibi şen bir yuvaya dönüştüreceğiz evimizi. Sahurumuzu da el ele yapacağız. Sonra minik çocuklarımız şenlendirecek evliliğimizi.

Bu sahurda da seni düşünüyorum sevgilim. Normal mi acaba hiç aklımdan çıkmaman? Gecemde ve gündüzümde benimle olman, seni düşünmeden yapamamam normal mi sevgilim?

Bu sahur vaktinde ettiğim dualarımda sen varsın. Allah'tan seninle geçecek bir ömür diliyorum. Sevgimizin sonsuz olmasını, ömrümüzü birbirimize adamamızı istiyorum.

Sahur vakti gelip çattığında evde bir hareketlilik başlar. İşte o zamanlarda seninle birlikte yapacağımız sahurların hayaliyle otururum sofraya. Sen yanımda olmasan da seninle birlikteyimdir aklımda.

Hayırlı sahurlar olsun canım sevdiceğim. Birlikte dua edelim geleceğimiz için. Bu seneden sonraki tüm sahurlarımızı birlikte yapabilmek için…

Günün hangi saatinde olduğumuz fark etmez sevgilim. Ben sahurda da seni düşünürüm iftarda da. Çünkü gecemde de sen varsın gündüzümde de.

2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan bayramı hangi gün?

Ramazan ayı ile birlikte tüm dünyada yaşayan Müslümanlar bir ay boyunca imsak vaktinden akşam ezanı vaktine kadar herhangi bir şey yemeden ve içmeden günlerini geçirmektedir. Ramazan ayı her sene bir önceki seneden 11-12 gün önceye tekabül eder. Değişen tarihler birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu sebeple vatandaşlar her sene Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesini kontrol etmektedir. 2022 yılı için de Diyanet tarafından Ramazan ayı ve Ramazan bayramı da dahil olmak üzere dini günlerin hangi tarihlerde olacağı belirlenmiştir. İşte tüm detayları ile Ramazan ayı ve Ramazan bayramı 2022 ne zaman? sorusunun cevabı…

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 senesinde Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi ve Ramazan bayramı tarihleri şöyledir;

2022 Ramazan ayı başlangıç tarihi 2 Nisan 2022 Cumartesi

2022 Kadir Gecesi tarihi 27 Nisan 2022 Çarşamba

2022 Ramazan Bayramı Arifesi tarihi 1 Mayıs 2022 Pazar

2022 Ramazan Bayramı 1.Gün tarihi 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2022 Ramazan Bayramı 2.Gün tarihi 3 Mayıs 2022 Salı

2022 Ramazan Bayramı 3.Gün tarihi 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılındaki diğer dini günler nelerdir?

Diyanet tarafından her sene dini günlere yönelik bir takvim belirleme çalışması olmaktadır. 2022 yılı için de geçerli olan dini günler şöyledir;

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak eden birçok kişi Ramazan ile birlikte hangi ibadetlerin de yapılması gerektiğini merak etmektedir. Bu ibadetler şöyledir;

Faziletine inanarak oruç tutmak

Sahur yapmak

Teravih namazı kılmak

İhlası muhafaza etmek

Cemaatle namaza daha çok devam etmeye çalışmak

Teheccüt namazı kılmak

Dua etmek

Tevbe ve İstiğfar etmek

Salat-u Selamı çoğaltmak

Allah Teala'yı daha çok zikretmek

Son on gün itikafa girmek

Kadir Gecesini aramak

Zekat vermek

Fitre vermek

Sadaka ve infakları çoğaltmak

Ramazan umresi yapmak

Bayram gecelerini ihya etmek

Kur'an okumak ve hatim yapmak

Oruç Tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.