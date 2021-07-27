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TIMETURK / GENEL / Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Sevda Erginci nereli kaç yaşında?

Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Sevda Erginci nereli kaç yaşında?

Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Sevda Erginci'nin kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizinde Turna karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte genç oyuncu Sevda Erginci'nin hayatı ve oynadığı dizi ve filmleri...

2 Saat Önce
2021-07-27 16:24:39
Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Sevda Erginci nereli kaç yaşında?

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Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci boyu kaç? Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Sevda Erginci'nin kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu dizinde Turna karakterini canlandıran Sevda Erginci'nin nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte genç oyuncu Sevda Erginci'nin hayatı ve oynadığı dizi ve filmleri...

Sevda Erginci kimdir?

Sevda Erginci 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sevda Erginci Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Sevda Erginci'nin anne ve babası daha bebeklik zamanında ayrılmıştır. Sevda Erginci çocukluk yaşlarında oyuncu olmanın hayalini kuruyordu. Sevda Erginci oyuncluk kariyerine Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda eğitim alarak başladı. 1.5 yıl eğitim alan Sevda Erginci önemli prjelerde yer alamaya başladı.

Sevda Erginci 2012 yılında Koyu Kırmızı dizisinde rol almıştır.

Sevda Erginci İstanbulludur.

Sevda Erginci terazi burcudur.

Sevda Erginci 27 yaşındadır.

Sevda Erginci 1.59 cm boyundadır.

Sevda Erginci dizileri neler?

2012 Koyu Kırmızı Ayşe
2012 Veda Lamia
2013-2015 Karagül Ayşe
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır Kara Sevda
2017 Ver Elini Aşk Sultan Ayperi
2018-2019 Yasak Elma Zeynep Yılmaz
2019 Sevgili Geçmiş İpek Gencer
2020-2021 Uyanış: Büyük Selçuklu Turna

Sevda Erginci filmleri neler?

2015 Uzaklarda Arama Nazlı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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