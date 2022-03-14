Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evli olan Seval Bazencir'in kim olduğu merak ediliyor. Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir bir süre önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından Seval Bazencir İstanbul Beşiktaş'ta evine gitti ve Yusuf Benzecir'in eve gelmemesini istedi. Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Benzecir, Seval Bazencir'in yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evli olan Seval Bazencir'in kim olduğu merak ediliyor. Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir bir süre önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından Seval Bazencir İstanbul Beşiktaş'ta evine gitti ve Yusuf Benzecir'in eve gelmemesini istedi. Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Benzecir, Seval Bazencir'in yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı şarkıcı ve sinema yapımcısı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evli olan Seval Bazencir'in kim olduğu merak ediliyor.

Seval Bazencir kimdir?

Seval Bazencir Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evlidir.

Yusuf Bazencir ile Seval Bazencir 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında dünya evin girmişti. Mahsun Kırmızıgül'de bu mutlu gününde kardeşini yalnız bırakmamıştı.

İkili bir süre önce boşanmaya karar verdi.

37 yaşındaki Seval Bazencir ile Yusuf Bazencir arasında çıkan tartışmadan sonra Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.

Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Bezencir ise eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

KADES uygulaması üzerinden yardım isteyen Seval Bazencir, polislerin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Yusuf Bazencir gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.