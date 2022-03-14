DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'daki yeni yaşam alanınız: Bof Hotels
Elon Musk, Putin'e meydan okudu!
İstanbul'daki eviniz: Bof Hotel
Katoloğa dahil edilmek nedir? Katologa dahil edilince ne olur?
TOKİ'nin Konya, Düzce ve Karaman indirimli konutlarına başvurular başladı mı?
Yargı 24. bölüm tek parça izle | Kanal D Yargı yeni bölüm izle | Yargı'nın 24. bölümünde neler oldu?
Aile hekimlerine zam mı yapıldı? Aile hekimlerine ne kadar zam yapılacak? 2022 Aile hekimi (sağlık ocağı doktoru) maaşı ne kadar oldu?
'Cübbeli Ahmet’le Serdar Tuncer arasında 'kalça' polemiği
Ebe maaşına zam yapıldı mı? Ebe maaşları ne kadar oldu? 2022 ebelere zam yapılacak mı?
Kış bitmiyor! İstanbul'a yeni soğuk hava dalgası geliyor
Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında?
Ford Otosan'dan Romanya hamlesi
Miçotakis koronavirüse yakalandı
Azerbaycan, Avrupa'ya Türkiye üzerinden gaz akışını artıracak
Yusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir?

TIMETURK / GENEL / Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında?

Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında?

Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evli olan Seval Bazencir'in kim olduğu merak ediliyor. Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir bir süre önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından Seval Bazencir İstanbul Beşiktaş'ta evine gitti ve Yusuf Benzecir'in eve gelmemesini istedi. Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Benzecir, Seval Bazencir'in yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

1 Saat Önce
2022-03-14 14:00:01
Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında?

Seval Bazencir kimdir? Seval Benzecir'in eşi kim? Seval Bazencir nereli, kaç yaşında? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evli olan Seval Bazencir'in kim olduğu merak ediliyor. Yusuf Bazencir ve Seval Bazencir bir süre önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından Seval Bazencir İstanbul Beşiktaş'ta evine gitti ve Yusuf Benzecir'in eve gelmemesini istedi. Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Benzecir, Seval Bazencir'in yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Türkiye'nin yakından tanıdığı şarkıcı ve sinema yapımcısı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evli olan Seval Bazencir'in kim olduğu merak ediliyor.

Seval Bazencir kimdir?

Seval Bazencir Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir ile evlidir.

Yusuf Bazencir ile Seval Bazencir 5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında dünya evin girmişti. Mahsun Kırmızıgül'de bu mutlu gününde kardeşini yalnız bırakmamıştı.

İkili bir süre önce boşanmaya karar verdi.

37 yaşındaki Seval Bazencir ile Yusuf Bazencir arasında çıkan tartışmadan sonra Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.

Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Bezencir ise eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

KADES uygulaması üzerinden yardım isteyen Seval Bazencir, polislerin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Yusuf Bazencir gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir?
İLİŞKİLİ HABERYusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş