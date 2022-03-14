Yusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir? Yusuf Bazencir tutuklandı mı? Türkiye'nin ünlü şarkıcısı ve sinema yapımcısı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir boşanma aşamasında olduğu eşi Seval Bazencir'in yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı. Yaşanan olaydan sonra Seval Bazencir, KADES uygulamasına basarak yardım istedi. Eve gelen güvenlik görevlileri Yusuf Bazencir'i gözaltına aldı.

Yusuf Bazencir kimdir? Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir olayı nedir? Yusuf Bazencir tutuklandı mı? Türkiye'nin ünlü şarkıcısı ve sinema yapımcısı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir boşanma aşamasında olduğu eşi Seval Bazencir'in yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı. Yaşanan olaydan sonra Seval Bazencir, KADES uygulamasına basarak yardım istedi. Eve gelen güvenlik görevlileri Yusuf Bazencir'i gözaltına aldı.

Kadında şiddet olaylarının engellenmesi için hayata geçirilen KADES uygulaması ile bir kadın şiddeti daha önlendi. Bu kez ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırmaya çalışırken yakalandı. Basına yansıyan olaydan sonra Yusuf Bazencir'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yusuf Bazencir kimdir?

Yusuf Bazencir Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşidir. 46 yaşında olan Yusuf Bazencir 5 yıldır Seval Bazencir ile evliydi.

Yusuf-Seval Bazencir çifti, 2017 yılında dünya evin girmişti. Mahsun Kırmızıgül'de bu mutlu gününde kardeşini yalnız bırakmamıştı.

İkili bir süre önce boşanmaya karar verdi.

37 yaşındaki Seval Bazencir ile Yusuf Bazencir arasında çıkan tartışmadan sonra Seval Bazencir eşine İstanbul Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi.

Sinirlerine hakim olamayan Yusuf Bezencir ise eşinin yaşadığı evin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

KADES uygulaması üzerinden yardım isteyen Seval Bazencir, polislerin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Yusuf Bazencir gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit-hakaret" suçundan adliyeye sevk edilen Yusuf Bazencir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. .