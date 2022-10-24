Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Serdar Ortaç - İlaç dinle
Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Yıllardır müzik piyasasından uzak duran Serdar Ortaç, son dönemlerde düet ve singlelarla gündeme gelmeye başladı. Son çıkardığı İlaç isimli şarkısı da çok sevildi. Sözleri ve dinleme ekranı da araştırılmaya başlandı. Serdar Ortaç - İlaç dinle!
2022-10-24 11:20:20
Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Yıllardır müzik piyasasından uzak duran Serdar Ortaç, son dönemlerde düet ve singlelarla gündeme gelmeye başladı. Son çıkardığı İlaç isimli şarkısı da çok sevildi. Sözleri ve dinleme ekranı da araştırılmaya başlandı. Serdar Ortaç - İlaç dinle!
Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri
Sakın yorulma kalp ağrısı geçer
Bir tek senin mi aşk acın var
Ne olmuş ki yavrum, ilk kez mi aşıksın
Aşkın doğasında gözyaşı var.
Dün gece dışarıya çıkmışsın, bambaşka kollara uçmuşsun.
Duydum ki, ölümüne içmişsin, sayemde derbeder olmuşsun.
İlaç verdi mi doktor, kalp ağrısına.
Söndürsün söyle yavrum, o kankaların.
Gına geldi mi benden, için şişti mi?
Dindirsin şimdi yavrum yalakaların.
Serdar Ortaç - İlaç şarkısı künye
Söz & Müzik: Serdar ORTAÇ
Aranjör: Selim ÇALDIRAN
Mixmastrering: Canda KÖKER
Gitarlar: Selahattin GÜZELEL
Ney: Eyüp HAMİŞ
Cümbüş: Özdemir GÜZ
Solo Keman: Özdemir GÜZ
Stüdyo: Maestro
Yönetmen: Efe Cansoy
Serdar Ortaç - İlaç dinle
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