Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Serdar Ortaç - İlaç dinle

Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Yıllardır müzik piyasasından uzak duran Serdar Ortaç, son dönemlerde düet ve singlelarla gündeme gelmeye başladı. Son çıkardığı İlaç isimli şarkısı da çok sevildi. Sözleri ve dinleme ekranı da araştırılmaya başlandı. Serdar Ortaç - İlaç dinle!

Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri | Yıllardır müzik piyasasından uzak duran Serdar Ortaç, son dönemlerde düet ve singlelarla gündeme gelmeye başladı. Son çıkardığı İlaç isimli şarkısı da çok sevildi. Sözleri ve dinleme ekranı da araştırılmaya başlandı. Serdar Ortaç - İlaç dinle!

Serdar Ortaç - İlaç şarkı sözleri

Sakın yorulma kalp ağrısı geçer

Bir tek senin mi aşk acın var

Ne olmuş ki yavrum, ilk kez mi aşıksın

Aşkın doğasında gözyaşı var.

Dün gece dışarıya çıkmışsın, bambaşka kollara uçmuşsun.

Duydum ki, ölümüne içmişsin, sayemde derbeder olmuşsun.

İlaç verdi mi doktor, kalp ağrısına.

Söndürsün söyle yavrum, o kankaların.

Gına geldi mi benden, için şişti mi?

Dindirsin şimdi yavrum yalakaların.

Serdar Ortaç - İlaç şarkısı künye

Söz & Müzik: Serdar ORTAÇ

Aranjör: Selim ÇALDIRAN

Mixmastrering: Canda KÖKER

Gitarlar: Selahattin GÜZELEL

Ney: Eyüp HAMİŞ

Cümbüş: Özdemir GÜZ

Solo Keman: Özdemir GÜZ

Stüdyo: Maestro

Yönetmen: Efe Cansoy

Serdar Ortaç - İlaç dinle

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