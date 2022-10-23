İnleyen Nağmeler şarkı sözleri - Bandırma Füze Kulübü Teoman

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminde, şarkıcı Teoman'ın sesi duyuldu. Zamanında Zeki Müren'in seslendirdiği şarkı İnleyen Nağmeler, Teoman tarafından tekrar yorumlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri.

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminde, şarkıcı Teoman'ın sesi duyuldu. Zamanında Zeki Müren'in seslendirdiği şarkı İnleyen Nağmeler, Teoman tarafından tekrar yorumlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri.

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri

İnleyen nağmeler ruhumu sardı

Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı

İnleyen nağmeler ruhumu sardı

Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı

Uçan kuşlar martılar

Yeşil tatlı bir bahar

Gülen şen sevdalılar vardı

Uçan kuşlar martılar

Yeşil tatlı bir bahar

Gülen şen sevdalılar vardı

Arzular orada zevk oradaydı

Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı

Uçan kuşlar martılar

Yeşil tatlı bir bahar

Gülen şen sevdalılar vardı

Uçan kuşlar martılar

Yeşil tatlı bir bahar

Gülen şen sevdalılar vardı

Besteciler: Cengiz Coskuner / Mehmet Zeynettin Maras