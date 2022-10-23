İnleyen Nağmeler şarkı sözleri - Bandırma Füze Kulübü Teoman
İnleyen Nağmeler şarkı sözleri merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminde, şarkıcı Teoman'ın sesi duyuldu. Zamanında Zeki Müren'in seslendirdiği şarkı İnleyen Nağmeler, Teoman tarafından tekrar yorumlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri.
2022-10-23 09:45:22
İnleyen Nağmeler şarkı sözleri merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminde, şarkıcı Teoman'ın sesi duyuldu. Zamanında Zeki Müren'in seslendirdiği şarkı İnleyen Nağmeler, Teoman tarafından tekrar yorumlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri.
İnleyen Nağmeler şarkı sözleri
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Arzular orada zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Besteciler: Cengiz Coskuner / Mehmet Zeynettin Maras
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