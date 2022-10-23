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TIMETURK / GENEL / İnleyen Nağmeler şarkı sözleri - Bandırma Füze Kulübü Teoman

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri - Bandırma Füze Kulübü Teoman

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminde, şarkıcı Teoman'ın sesi duyuldu. Zamanında Zeki Müren'in seslendirdiği şarkı İnleyen Nağmeler, Teoman tarafından tekrar yorumlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri.

1 Saat Önce
2022-10-23 09:45:22
İnleyen Nağmeler şarkı sözleri - Bandırma Füze Kulübü Teoman

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri merak ediliyor. Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Bandırma Füze Kulübü' filminde, şarkıcı Teoman'ın sesi duyuldu. Zamanında Zeki Müren'in seslendirdiği şarkı İnleyen Nağmeler, Teoman tarafından tekrar yorumlandı. İşte merak edilen şarkının sözleri.

İnleyen Nağmeler şarkı sözleri

İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı

Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı

Arzular orada zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı

Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı
Uçan kuşlar martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen şen sevdalılar vardı

Besteciler: Cengiz Coskuner / Mehmet Zeynettin Maras

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