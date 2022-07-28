Sercan Özaydın kim? Sercan Özaydın nereli kaç yaşında? AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın hayatı...

Ocak ayında AK Parti Tunceli İl Başkanı olarak seçilen Sercan Özaydın'ın kim olduğu partililer tarafından merak ediliyor. Daha Önce Tunceli Sağlık İl Müdürü olarak kentte sağlık adına önemli işlere imza atan Sercan Özaydın Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Sercan Özaydın AK Parti Tunceli İl Başkanı olarak atandı. İşte Sercan Özaydın'ın hayatı ve biyografisi...

Ocak ayında AK Parti Tunceli İl Başkanı olarak seçilen Sercan Özaydın'ın kim olduğu partililer tarafından merak ediliyor. Daha Önce Tunceli Sağlık İl Müdürü olarak kentte sağlık adına önemli işlere imza atan Sercan Özaydın Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Sercan Özaydın AK Parti Tunceli İl Başkanı olarak atandı. İşte Sercan Özaydın'ın hayatı ve biyografisi...

Tunceli'de sağlık alanında yürüttüğü başarlı çalışmalar ile bililinen Sercan Özaydın AK Parti Tunceli İl Başkanı olarak atandı. Tıp doktoru olan Sercan Özaydın Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Sercan Özaydın kimdir?

Sercan Özaydın 1982 yılında dünyaya geldi.

2001 yılında Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Tıp Fakültesi'ni kazanan Sercan Özaydın 2007 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Tıp doktoru olan Sercan Özaydın hekim olarak muhtelif il ve ilçelerde, birinci ve ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yaptı. Aynı zamanda sağlık yöneticiliği alanında da görevlerde bulunan Sercan Özaydın Sağlık Bakanlığı bünyesinde danışmanlık, eğitim ve koordinasyon hizmetleri kapsamında görevler aldı.

Sağlık Kurumları Yöneticiliği üzerine Master yapan Özaydın, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ortaklığında bilimsel araştırma projeleri ve istatistiki çalışmalar yürüttü. İş hayatına vatani görevi nedeniyle ara veren Sercan Özaydın Tabip Asteğmen/Teğmen olarak askerlik hizmetini tamamladı.

-2009-2014 yılları arasında yerel ve ulusal medya organlarında yayınlanmış çok sayıda inceleme ve çevirileri; yönetim, kamu idaresi, popüler bilim ve fikir/düşünce alanlarında makale ve köşe yazıları yayınlandı. Aynı zaman aralığında; kişisel gelişim, etkili iletişim, iş idaresi vb. konularda seminerler ve eğitimler verdi. 2017-2020 Yıllarında Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Tıp Fakültesi ve Sosyoloji Lisans, Sağlık kurumları yönetimi üzerine Master yapmış olup, Siyaset Sosyolojisi Y. Lisans çalışmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özaydın evli ve 2 çocuk babasıdır.