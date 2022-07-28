Sercan Özaydın kimdir? AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın nereli, kaç yaşında? AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında Özaydın'ın ''Tören Kıtası'' ile karşılandığı iddiasında yeni gelişme yaşandı. Tunceli Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlatırken karakol komutanının görevden alındığı öğrenildi.

Sercan Özaydın kimdir? AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın nereli, kaç yaşında? AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında Özaydın'ın ''Tören Kıtası'' ile karşılandığı iddiasında yeni gelişme yaşandı. Tunceli Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlatırken karakol komutanının görevden alındığı öğrenildi.

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın jandarma karakoluna yaptığı ziyaret sırasında yaşananlar sosyal medayda genişçe yer buldu. Sercan Özaydın Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız ile Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyaret ettiği sırada ''Tören Kıtası'' ile karşılandığı iddia edilmişti. Tunceli Valiliği, sosyal medyaya da yansıyan görüntülere ilişkin inceleme başlattı. Valilik tarafından başlatılan incelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

Sercan Özaydın kimdir?

Sercan Özaydın 1982 yılında dünyaya geldi.

2001 yılında Anadolu Lisesi, 2007 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmet için atanarak muhtelif il ve ilçelerde, birinci ve ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve idarecilik yaptı. Yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde danışmanlık, eğitim ve koordinasyon hizmetleri kapsamında görevler aldı. Master'ını Sağlık Kurumları Yöneticiliği üzerine yapan Özaydın, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler ortaklığında bilimsel araştırma projeleri ve istatistiki çalışmalar yürüttü.

Askerlik vazifesini Güneydoğu'da Tabip Asteğmen/Teğmen olarak tamamladı.

2009-2014 yılları arasında yerel ve ulusal medya organlarında yayınlanmış çok sayıda inceleme ve çevirileri; yönetim, kamu idaresi, popüler bilim ve fikir/düşünce alanlarında makale ve köşe yazıları yayınlandı. Aynı zaman aralığında; kişisel gelişim, etkili iletişim, iş idaresi vb. konularda seminerler ve eğitimler verdi. 2017-2020 Yıllarında Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı.

Tıp Fakültesi ve Sosyoloji Lisans, Sağlık kurumları yönetimi üzerine Master yapmış olup, Siyaset Sosyolojisi Y. Lisans çalışmaktadır. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Özaydın evli ve 2 çocuk babasıdır. .