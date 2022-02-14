Sercan Dikme kimdir? Sercan Dikme hangi takımlı, kaç yaşında? Sercan Dikme neden TT oldu? Muhabir ve spor spikerliği yapan Sercan Dikme'nin kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Uzun süre Beyaz TV'de Beşiktaş muhabirliği yapan Sercan Dikme'nin Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor.

Sercan Dikme kimdir? Sercan Dikme hangi takımlı, kaç yaşında? Sercan Dikme neden TT oldu? Muhabir ve spor spikerliği yapan Sercan Dikme'nin kim olduğu son zamanlarda internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Uzun süre Beyaz TV'de Beşiktaş muhabirliği yapan Sercan Dikme'nin Beşiktaş taraftarı olduğu biliniyor.

Sercan Dikme kimdir?

Sercan Dikme'nin kim olduğu merak edilip araştırılıyor. Sercan Dikme spor muhabiridir. Sercan Dikme 4 sene boyunca Beyaz TV'de Beşiktaş muhabiri olarak çalışmıştır.

Ardından 2018 yılında Haber Global'e transfer olan Sercan Dikme adından sıkça söz ettirmiştir.

Sercan Dikme, daha sonra A Spor kanalında spor muhabirliği yapmaya başladı.

Sercan Dikme hangi takımlı?

Sercan Dikme Beşiktaş taraftarıdır ve Beşiktaş'ın spor muhabiri ve spor yorumcusu olarak bilinmektedir.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Secan Dikme şu anda ASpor'da muhabirlik görevini yapmaktadır.

A Spor hakkında

A Spor, Çalık Holding denetimindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. 2021-2022 sezonu boyunca Premier Lig'den her hafta Cumartesi günü oynanan mücadelelerden biri şifresiz yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır. .