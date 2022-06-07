Diziler yavaş yavaş sezon finali yaparken, yaz sezonunun dizileri de tek tek tanıtımlarını yayınlıyor. TRT1' in yaz aylarında ekrana gelecek olan yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi için hazırlanan tanıtım videosu yayınlandığında ne zaman başlayacağı ve oyuncuların kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Seni Kalbime Sakladım dizisinin konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimdir?

Senaryosunu Burcu Yılmaz ve Pınar Kaya'nın, yapımcılığını Sev Yapım'ın üstlendiği Seni Kalbime Sakladım dizisinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlendi. TRT1'in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İşte Seni Kalbime Sakladım dizisi hakkında merak edilenler...

Seni Kalbime Sakladım ne zaman yayınlanacak?

Seni Kalbime Sakladım dizisi TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin ilk tanıtımı 4 Haziran Cumartesi günü yayınlandı, iki farklı hayat ve iki farklı dünyada yaşayan Zeynep ve Civanmert'in aşk hikayesine tanık olacağız. Seni Kalbimde Sakladım'ın Temmuz ayında ekranlarda olması bekleniyor.

Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler?

Mehtap Bayri (Türkan – Mert'in annesi),

Osman Alkaş (Yusuf Abdullah / Zeynep'in dedesi),

Gülseren Gürtunca (Adalet / Zeynep'in babaannesi),

Gökçe Akyıldız (Deren / Zeynep'in arkadaşı),

Elçin Afacan (Reyhan / Mert'in kız kardeşi),

Berke Üsdiken (Güven / Mert'i arkadaşı),

Ali Öner (Mete / Zeynep'in eski sevgilisi),

Emre Taşkıran (Pamir / Zeynep'in yöneticisi)

Derda Yasin Yanal (Olcay)

Tarık Ündüz (Canberk)