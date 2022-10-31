Öğretmenlik Meslek Kanunu nedeniyle eğitim sendikaları 1 Kasım Salı günü ve 2 Kasım Çarşamba günü grev kararı aldı. Yaşanan gelişmeler üzerine öğrenciler ve veliler Yarın (1 Kasım) okullar tatil mi? 1 Kasım ders işlenecek mi? 1-2 Kasım'da ders var mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1-2 Kasım okul öğretmen grev haberlerinin detayları...

Sendikalardan grev kararı! Yarın (1 Kasım) okullar tatil mi? 1 Kasım ders işlenecek mi? 1-2 Kasım'da ders var mı? Yıllardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu yüz binlerce öğretmeni sevindirdi. Ancak bazı eğitim sendikaları ÖMK'nın iptal edilmesi ve uzman öğretmenlik-başöğretmenlik sınavlarının iptal edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Sendikalar çağrılarına yanıt alamayınca grev yapmaya karar verdi. 12 eğitim sendikası 2 Kasım günü Eğitim-Bir-Sen ise 1 Kasım'da ilk derse girilmeyeceğini grevde olunacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler de yaşanan gelişme üzerine 1 Kasım-2 Kasım tarihlerinde (bugün ve yarın) okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor.

Sendikalar 1-2 Kasım'da grev kararı aldı

Eğitim sendikaları Öğretmenlik Meslek Kanunu nedeniyle grev kararı aldı. 12 eğitim sendikası Türkiye'de 2 Kasım'da ders bırakma eylemi yapacak. Eğitim-Bir-Sen ise 1 Kasım Salı günü ilk ders derse girmeme kararı aldı. Öğretmenlerin pek çoğunun bu karara uymaması bekleniyor.

Yarın (1 Kasım) okullar tatil mi?

Okullar sendika grevleri nedeniyle tatil değildir. Okullarda eğitimler normal şekilde devam edecek. Okullarda öğretmenlerin ders işleyişinin devam etmesi bekleniyor.

1-2 Kasım'da ders işlenecek mi, ders var mı?

1- 2 Kasım'da öğretmenler grav kararı aldı. Öğretmenlerin pek çoğunun grev kararına uymayacağı gelen bilgiler arasında. Okullarda eğitim 1-2 Kasım'da devam edecek.

Eğitim-Bir-Sen'den 1 Kasım'da ilk derse girmeme kararı

Eğitim-Bir-Sen öğretmenlerin 1 Kasım'da ilk derslere girmeme ve tüm Türkiye'de ortak basın açıklaması yapma yönünde karar aldıklarını duyurdu. Açıklamada “Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız” denldi.