2 Kasım ders yok mu? 2 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenmeyecek mi? 1-2 Kasım öğretmenler derse girmeyecek mi? 19 Kasım'da Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tüm Türkiye genelinde yapılacak. Ancak eğitim sendikaları ise Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilmesi için uzun zamandır çağrı yapıyordu. Çağrılarına yanıt alamayan pek çok sendika 2 Kasım çarşamba günü grev kararı aldı. Buna göre öğretmenler 1 ve 2 Kasım'da grev yapacak. Durum böyle olunca öğrenciler ve veliler de 2 Kasım'da ders yok mu, okullar tatil mi sorularına yanıt arar oldu.

Öğretmenlik MEsşek Kanunu ile pek çok öğretmene kariyer fırsatı tanınmış oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu pek çok öğretmeni sevindirirken bazı sendikaları ise rahatsız etti. Eğitim sendikaları uzun süredir ÖMK'nın iptal edilmesini daha kapsayıcı bir kanunun devreye alınmasını talep etmişti. Sık sık sosyal medayadan da uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavlarının iptal edilmesi çağrısı yapılıyordu. Gelinen son noktada pek çok eğitim sendikası 2 Kasım'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için grev yapma kararı aldı. Eğitim-Bir-Sen de 1 Kasım'da grevde olacağını duyurdu. Durum böyle olunca öğrenciler ve veliler 1-2 Kasım'da ders işlenmeyecek mi, okullar tatil mi olacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

1- 2 Kasım ders yok mu?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na sendikalar uzun süredir tepki gösteriyordu. Hatta uzman öğretmen ve başöğretmen sınavlarının iptal edilmesi, yapılmamaası çağrısını sık sık yeniliyorlardı. 2 Kasım günü 12 sendika ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenleri ayrıştırdığı gerekçesiyle ile grev yapacak ve derslere girmeyecekler. Ancak öğretmenler 1 ve 2 Kasım'da ilk derslere girmeyecek. Eğirim ilk derslerin ardından kaldığı yerden devam edecek. Alınan bilgilere göre pek çok öğretmenin derse gireceği ve 1-2 Kasım'da derse girmeyen öğretmen sayısının oldukça az olacağı belirtiliyor.

2 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenmeyecek mi?

Öğretmen grevi nedeniyle veliler ve öğrenciler 2 Kasım'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 ve 2 Kasım'da okullar tatil değil. Bu tarihlerde normal ders işleyişine devam edilecek.

1-2 Kasım öğretmenler derse girmeyecek mi?

12 eğitim sendikası Türkiye'de 2 Kasım tarihinde ders bırakma eylemi yapacak. Eğitim-Bir-Sen'de yaptığı açıklamada 1 Kasım'da ilk derse girilmeyeceğini duyurdu.

1 ve 2 Kasım'da öğretmen grevleri

Öğretmenlik Meslek Kanunu iptali için eğitim sendikaları grevde olacak. Sendikalar 2 Kasım Çarşamba günü derslere girmeyecek. Aynı zamanda öğretmenler odalarında ortak metinler okuyarak dertlerini anlatacaklar. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na neden karşı olduklarını anlatacaklar.

Yapılan açıklamada şöyle denilid: "Eğitim-Bir-Sen olarak, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme taleplerimizi karşılayacak, sınav zorunluluğunun kaldırılarak hizmet süresini esas alan bir kariyer basamakları tasarımına hayat verecek, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gereken unsurları içerecek değişiklikler ve ilave düzenlemeler yapılması konusunda öğretmenlerin haklı taleplerine zemin oluşturmak ve ilgili mercilerin harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla, 1 Kasım 2022 tarihinde tüm resmî eğitim kurumlarında ilk derse girilmemesi ve tüm illerde aynı tarihte 12:00-13:00 saatleri arasında kitlesel basın açıklaması yapılması kararı aldık."