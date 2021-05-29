Semih Tümen kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Semih Tümen'in kim olduğu araştırılmaya başladı. Prof. Dr. Semih Tümen Osman Özbaş'ın görevden alınmasıyla yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldu. İşte Prof. Dr. Semih Tümen hayatı ve biyografisi.

Resmi Gazete'nin 25 Mayıs 2021 tarihli nüshasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararında Özbaş'ın "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince" görevden alındığı belirtildi. Özbaş'tan boşalan göreve Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Peki Semih Tümen kimdir? Prof. Dr. Semih Tümen nereli ve kaç yaşında? İşte Semih Tümen'in hayatı ve biyografisi...

SEMİH TÜMEN KİMDİR?

1977 yılında Elazığ'da doğan Semih Tümen, 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi bölümünden mezun oldu. Tümen, sonrasında 2006'da London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007'de Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisans, 2012'de ise Chicago Üniversitesi Ekonomi doktora programlarını tamamladı.

Tümen, 2002'de TCMB'de uzman yardımcısı olarak göreve ve 2011'e kadar çeşitli birimlerde görev yaptı. 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başlayan Tümen, 2015-2016'da Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı, 2016-2018'de ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Prof. Dr. Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde Bölüm Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yaptı. Ayrıca, 2015 yılından itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum'da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev alan Tümen, pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yaptı.

Tümen, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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