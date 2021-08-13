Sel bölgesine yardım nasıl gönderilir? Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Bartın'a nasıl yardım edilir? Selin vurduğu bölgede bir çok kişi hayatını kaybetti. Gelen bilgilere göre bir çok kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Tüm Türkiye'nin içini yakan sel felaketinin yaşandığı bölgeler nasıl yardım edileceği insanlar tarafından merak ediliyor. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre sel bölgesi için yardım kampanyası başlatılacak. Yardım kampanyasına ilişkin detaylar ilerleyen saatlerde belli olacak.

Sel bölgesine yardım nasıl gönderilir? Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Bartın'a nasıl yardım edilir? Selin vurduğu bölgede bir çok kişi hayatını kaybetti. Gelen bilgilere göre bir çok kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor. Tüm Türkiye'nin içini yakan sel felaketinin yaşandığı bölgeler nasıl yardım edileceği insanlar tarafından merak ediliyor. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre sel bölgesi için yardım kampanyası başlatılacak. Yardım kampanyasına ilişkin detaylar ilerleyen saatlerde belli olacak.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'u vuran sel felaketinde ölü sayısı her geçen saat artıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar da zor durumda. Yakınlarını, evlerini ve iş yerlerini kaybeden vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılıacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre insani yardım kamopanyası başlatılıyor.

Sel bölgesine yardım nasıl gönderilir?

Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi. Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

Kastamonu Bozkurt, Sinop ve Bartın'a nasıl yardım edilir?

Sel bölgelerine yardım göndermek iseyen vatandaşlarımız selin vurduğu bölgelerdeki yerel yönetimlerle iletişime geçebilir.

"Dereli'nin 5 misli"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu şunları söyledi: “Yer yer 300 kilogramın üzerinde bir yağmur söz konusu” diyen Soylu, “Bu, bizim de daha önce karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinin üstünde. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi budur şu ana kadar. Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de ‘5 Dereli' gibi bir rakam çıkardığımı kendi zihnimde söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız bu felaketin 5 misli kadar bir süreç var burada.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.