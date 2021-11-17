Şehzadebaşı camii nerede? Şehzadebaşı Cami'ne nasıl gidilir? Türk edebiyatının usta ismi Sezai Karakoç 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sezai Karakoç'un Şehzadebaşı Camii'ne defnedileceği açıklandı. Karakoç'u son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleri Şehzadebaşı Camii'ne gitmek için araştırmalara başladı. Peki Şehzadebaşı camisi hangi ilçede? Şehzadebaşı camii mezarlığı nerede?

Şehzadebaşı camii nerede? Şehzadebaşı Cami'ne nasıl gidilir? Türk edebiyatının usta ismi Sezai Karakoç 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sezai Karakoç'un Şehzadebaşı Camii'ne defnedileceği açıklandı. Karakoç'u son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleri Şehzadebaşı Camii'ne gitmek için araştırmalara başladı. Peki Şehzadebaşı camisi hangi ilçede? Şehzadebaşı camii mezarlığı nerede?

Mimar Sinan tarafından 1543-1548 yılları arasında yapılan Şehzadebaşı camii'nin nerede olduğu ve camiye nasıl gidileceği insanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Tarihi bir mekan olması nedeniyle de pek çok kişinin ziyaret ettiği Şehzadebaşı camii I. Süleyman tarafından Saruhan Sancak Beyi iken 1543'te 22 yaşında ölen oğlu Mehmed adına yaptırılmıştır. İşte Şehzadebaşı camii hakkında detaylar...

Şehzadebaşı camii nerede?

Şehzadebaşı camii İstanbul ilinin Fatih ilçesi sınırlarında bulunur. Şehzadebaşı camii Fatih ilçesinin ise Saraçhane semtinde yer alır. Şehzadebaşı camii tarihi 500 yıla yakındır. Türkiye'nin ve Osmanlı'nın en eski camileri arasında yer alan Şehzadebaşı camii mimari özellikleri ile de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şehzadebaşı Camii'ne nasıl gidilir?

Şehzadebaşı Camii'ne İStanbul'un her yerinden kolayca ulaşım mümündür. Toplu taşıma ile İETT otobüsleri Şehzadebaşı Camii'nin önünden geçmektedir. Fatih ilçesine otobüs ve metro ile kolayca ulaştıktan sonra yine otobüs ve minibüs ile Şehzadebaşı Camii'ne kolayca gidebilirsiniz. Hususi araçla Şehzadebaşı Camii'ne gitmek istiyorsanı Fatih ilçesinden Saraçhane tabelalarını takip edebilirsiniz. Tabelaları takip ederek Şehzadebaşı Camii'ne kolayca ulaşabilirsiniz.

Şehzadebaşı Camii hakkında

Şehzadebaşı Camii (Şehzade Mehmet Camii ya da Şehzade Camii olarak da bilinir), İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan ve Mimar Sinan tarafından yapılan cami. I. Süleyman tarafından Saruhan Sancak Beyi iken 1543'te 22 yaşında ölen oğlu Mehmed adına yaptırılmıştır. Camiyi 1543-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırttı. Mimar Sinan'ın çıraklık eserimdir dediği camidir.

18,42 metrelik kubbesi 4 büyük yarım kubbeye yaslanır. Şadırvan avlusu 12 sütunda 16 kubbelidir. İkişer şerefeli çift minaresi vardır. İmaret ve medrese, tabhane, türbeler cami bahçesinde ve arka sokaktadır.

Şehzade türbesinin içi rengarenk çinilerle doludur. Ortadaki sandukada Şehzade Mehmed, sağında Şehzade Cihangir yatar, solunda Hümaşah Sultan. Şehzade türbesinin sol tarafında Rüstem Paşa'nın türbesi bulunur. Diğer şehzade türbeleri Vefa tarafındadır. Dış avluda Destari Mustafa Paşa'nın türbesi vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.