Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman başlıyor? 29 Nisan'da seyahat yasağı var mı?

Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası seyahat yasağının da uygulanacağını duyurdu. Seyahat planı olan vatandaşlar da Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 29 Nisan'da seyahat yasağı var mı? Ramazan bayramı için memlekete gitme planı yapan binlerce kişi şehirlerarası seyahat yasağı ile planlarını iptal etmek zorunda kalacak. Peki şehirler arası seyahat kısıtlaması hafta içi de var mı?

Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası seyahat yasağının da uygulanacağını duyurdu. Seyahat planı olan vatandaşlar da Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 29 Nisan'da seyahat yasağı var mı? Ramazan bayramı için memlekete gitme planı yapan binlerce kişi şehirlerarası seyahat yasağı ile planlarını iptal etmek zorunda kalacak. Peki şehirler arası seyahat kısıtlaması hafta içi de var mı?

Artan korona vakalarından sonra alıancak yeni tedbirleri görüşmek için toplanan Kabine'den tam kapanma kararı çıktı. Tam kapanma ile birlikte seyahat yasakları da hayatımıza girdi. Bayrama sayılı günler kala memleketlerine gitme planı yapan binlerce kişi de planlarını revize etmek durumda kalacak. Vatandaşlar şehirler arası seyahat yasağının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre şehirler arası seyahat kısıtlamasının da 29 Nisan'da başlanacağı tahmin ediliyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi İçişleri Bakanlığı tarafından verilecektir.

29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı?

Şehirler arası seyahat yasağının tam kapanmanın başlyacağı gün olan 29 Nisan'da başlayacağı tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile 29 Nisan Perşembe seyahat yasağı var mı? sorusuna yanıt bulunacak.

İşte tam kapanma ile alınan yeni tedbirler

* 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.

* Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.

* Yeme içme sektöründe paket servisi hizmetine devam edilecektir.

* Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir

* Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecektir.

* Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

* Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.

* Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.

* İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Uzmanlardan seyahat yasağı uyarısı

Uzmanlar bir an önce şehirlerarası seyahat kıstılamasının gelmeini talep ediyordu. Artan vaka sayılarında insanların sürekli yer değiştirmesi virüsün yayılmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: “Kırmızı bölgelerde ciddi karantina önlemlerinin alınması gerekiyor. İller arasındaki geçişin mutlaka sınırlandırılması gerekiyor. Örneğin Trabzon'dan kalkan bir kişi nasılsa düşük risk var diyerek başka bir bölgeye gitmemeli; gidecekse de ya HES kodu uygulamasıyla ya da başka bir kontrol mekanizması ile bunun yapılması gerekiyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.