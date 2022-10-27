Sefo konser 27 Ekim Ankara | Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sefo Ankara konseri nerede yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Rap müziğin sevilen temsilcisi Sefo Ankara'da 27 Ekim Perşembe günü hayranları ile bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda dev bir konser vermeye hazırlanan Sefo'ya Ankaralıların ilgisi oldukça fazla. Sefo Ankara konseri ne zaman ve saat kaçta başlayacağı haberimizin detayında olacak.

Sefo konser 27 Ekim Ankara | Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sefo Ankara konseri nerede yapılacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Rap müziğin sevilen temsilcisi Sefo Ankara'da 27 Ekim Perşembe günü hayranları ile bir araya gelecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda dev bir konser vermeye hazırlanan Sefo'ya Ankaralıların ilgisi oldukça fazla. Sefo Ankara konseri ne zaman ve saat kaçta başlayacağı haberimizin detayında olacak.

Rap müziğinin son zamanlarda en popüler temsilcisi Sefo Ankara'da 27 Ekim'de unutulmaz bir konser verecek. Sefo Ankara 27 Ekim konserine Rap severlerin ilgisi oldukça fazla. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan Sefo'yu on binlerce kişinin izlemesi bekleniyor. Sefo konserini kaçırmak istemeyenler konser alanına saat kaçta ve ne zaman giriş yapılacağını merak ediyor. İşte Sefo Ankara konserine dair detaylar...

Sefo konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Sefo hayranlarının iple çektiği konser 27 Ekim Perçembe günü başlayacak. Konserin tam olarak başlama saatinin ise 19.00 olduğu açıklandı. Sefo Ankara konser alanına girişler ise 17.00'den itibaren başlanacak. Sefo konserine on binlerce kişinni katılması bekleniyor.

Sefo Ankara konseri nerede yapılacak?

Ankara'da unutulmaz bir konser vermeye hazırlanan Sefo 27 Ekim'de Atatürk Orman Çiftliği'nde sahneye çıkacak. Sefo en sevilen şarkılarını binlerce kişiyle birlikte seslendirecek. Sahne şovları ile de bilinen Sefo'nun Ankara konserine ilgi oldukça fazla.

Sefo 27 Ekim Ankra konseri ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda konserler ücretsizdir. Konsere tüm vatandaşlar davetlidir.

Sefo konseri ulaşım için ek seferler düzenlendi

Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşecek etkinliklere katılmak isteyen Ankaralıların ulaşım sıkıntısı çekmemeleri amacıyla; 26-29 Ekim tarihleri arasında 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına ring seferleri düzenlenecek.

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