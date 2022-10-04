Seferiye hatun tarihte kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları var mı? İnternet üzerinden Seferiye hatunun kim olduğu tarihte nasıl yaşadığı, çocukları, hayatı ve ölümü merak konusu oldu. İşte detaylar...

Seferiye hatun tarihte kimdir? Seferiye Hatun'un çocukları var mı? İnternet üzerinden Seferiye hatunun kim olduğu tarihte nasıl yaşadığı, çocukları, hayatı ve ölümü merak konusu oldu. İşte detaylar...

Seferiye hatun tarihte kimdir?

Seferiye hatun; Büyük Selçuklu Devleti'nin 2. sultanı Alp Arslan'ın eşi olarak bilinir.

Seferiye, Arslan Yusuf'un kızıdır. Buhara'da mutlu bir hayat sürerken, kendini can düşmanıyla siyasi bir evliliğin içinde buluveren bir hatun olur.

Seferiye Hatun'un çocukları

Seferiye hatunun çocukları tarihte isim olarak net değildi. Fakat Alparslan'ın çocukları; Muizzeddin Melikşah, Tacüddevle Tutuş, İzzeddin Arslan Argun, Böri Bars, Tuğrul, Ayaz, Togan, Arslan, Tekiş, Ayşe, Züleyha ve Fülane Hatun.