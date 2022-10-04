Alparslan Büyük Selçuklu 30. bölüm izle - Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm konusu

Alparslan Büyük Selçuklu 30. bölüm izle - Yeni sezonuna yeni isimlerle ekranlara kilitleyen Alparslan: Büyük Selçuklu tüm hızıyla devam ediyor. Dizide en çok merak edilen karakter, Seferiye hatun oldu. Peki ama bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm konusu ne? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 30. bölüm izle - Yeni sezonuna yeni isimlerle ekranlara kilitleyen Alparslan: Büyük Selçuklu tüm hızıyla devam ediyor. Dizide en çok merak edilen karakter, Seferiye hatun oldu. Peki ama bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm konusu ne? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu 30. bölüm izle

Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm konusu

Tacirlerin ölümünü izleyen süreçte tacir katillerinin kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan Alparslan, Tacir Wang'ın gerçeği söyleyeceğine emin olarak Surmari Han'a gelmişti. Wang'ın tacirlerin Alparslan'ın emriyle öldürüldüğünü söylemesiyle herkes şok içinde kalır. Alparslan bu durumdan nasıl kurtulacak? Wang'ı mı konuşturacak, yoksa başka bir ipucunun peşinde dolaşarak mı bu işi çözecek? Alparslan'ı evlilik niyetinden vazgeçirmek için önce hançerleyen daha sonra ise açık açık evlenmek istemediğini, azad edilmeyi isteyen Seferiye, Alparslan'ın evlilik konusunda kararlı tutumu karşısında iyice köşeye sıkışmıştı.

Seferiye hatun kimdir?

Seferiye hatun; Büyük Selçuklu Devleti'nin 2. sultanı Alp Arslan'ın eşi olarak bilinir.

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