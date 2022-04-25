Seda Sayan kiminle evlendi? Seda Sayan'ın eşi, kocası kim? Seda Sayan kaçıncı kez evlendi? Magazin dünyasına geçtiğimiz aylarda bomba gibi bir haber düşmüştü. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sayan günler sonra iddiayı doğrulayarak evlilik planları yapıldığını söylemişti. Beklenen evlilik sürpriz şekilde gerçekleşti. Çekya'nın başkenti Prag'da evlenmeyi planlayan çift vize problemleri nedeniyle İstanbul'da dünya evine girdi. Seda Sayan'ın kiminle evlendiği, eşinin kim olduğu ve kaç kere evlendiği merak edilip araştırılmaya başlandı.

Seda Sayan kiminle evlendi? Seda Sayan'ın eşi, kocası kim? Seda Sayan kaçıncı kez evlendi? Magazin dünyasına geçtiğimiz aylarda bomba gibi bir haber düşmüştü. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sayan günler sonra iddiayı doğrulayarak evlilik planları yapıldığını söylemişti. Beklenen evlilik sürpriz şekilde gerçekleşti. Çekya'nın başkenti Prag'da evlenmeyi planlayan çift vize problemleri nedeniyle İstanbul'da dünya evine girdi. Seda Sayan'ın kiminle evlendiği, eşinin kim olduğu ve kaç kere evlendiği merak edilip araştırılmaya başlandı.

Seda Sayan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada hayatında biri olmadığını dile getirmişti. Çok geçmeden Seda Sayan ile ilgili gündeme bomba gibi düşen aşk iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Sayan il başta iddiaları reddetti ancak daha sonra hayatında biri olduğunu ve yakın zamanda dünya evine gireceklerini açıklamıştı. Beklenen evlilik sürpriz şekilde İstanbul'da gerçekleşti.

Seda Sayan kiminle evlendi?

Seda Sayan kendisi gibi müzisyen Çağlar Ökten ile İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir otelde evlendi. Mayıs ayında yapılması planlanan düğün sürpriz bie şekilde 24 Nisan'da gerçekleşti. Evliliğin Seda Sayan'ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul'da gerçekleştiği ğrenildi.

Seda Sayan'ın eşi, kocası kim?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında solistlik yapıyordu. Seda Sayan'dan 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten 34 yaşındadır. 1987 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ökten müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Annesi ev hanımı babası da elektrik teknisyeni olan Çağlar Ökten solistlik yapıyor.

Seda Sayan kaçıncı kez evlendi?

Seda Sayan'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı evlilikler oldukça çok konuşulmuştu. Seda Sayan daha önce 6 kez evlilik yapmıştı. Sayan'ın Çağlar Ökten ile yaptığı evlilik 7. evlilik oldu.

Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten ile Seda Sayan birlikteliği doğrulandı. Seda Sayan'ın sevgilisi olan Çağlar Öktekin Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında solistlik yapıyordu.

Seda Sayan'dan 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten 34 yaşındadır.

1987 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ökten müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Annesi ev hanımı babası da elektrik teknisyeni olan Çağlar Ökten solistlik yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini tamamlayan Çağlar Ökten'in pek çok şarkısı ve bestesi bulunmaktadır. Müzik hayatının henüz başında olan Çağlar Ökten'in adı Seda Sayan'la aşk dedikodularında sıkça anılmıştı.