Lara Şehiroğlu kimdir? Çağlar Ökten sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan neden ayrıldı?

Lara Şehiroğlu kimdir? Lara Şehiroğlu aldatıldı mı? Çağlar Ökten sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan neden ayrıldı? Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sürpriz şekilde evleneceğini açıkladığı Çağlar Ökten ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Çağlar Ökten'in kısa süre öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla birlikte olduğu ve evlilik planları yaptıkları iddia edildi. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e ilişkisini bitirme karşılığında albüm yapmayı teklif etti. Bu gelişmelerden sonra gözler Lara Şehiroğlu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu'nun kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Lara Şehiroğlu kimdir? Lara Şehiroğlu aldatıldı mı? Çağlar Ökten sevgilisi Lara Şehiroğlu'ndan neden ayrıldı? Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sürpriz şekilde evleneceğini açıkladığı Çağlar Ökten ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Çağlar Ökten'in kısa süre öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla birlikte olduğu ve evlilik planları yaptıkları iddia edildi. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e ilişkisini bitirme karşılığında albüm yapmayı teklif etti. Bu gelişmelerden sonra gözler Lara Şehiroğlu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Çağlar Ökten'in eski sevgilisi Lara Şehiroğlu'nun kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Seda Sayan geçtiğimiz günlerde adının karıştığı aşk iddialarını doğrulamıştı. Meslektaşı Çağlar Ökten ile birlikte olduğunu doğrulayan Seda Sayan yakın zamanda nikah masasına oturacaklarını belirtmişti. Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında yaşanan aşk devam ederken yeni iddialar da magazin gündeminde yer almaya başladı.

Lara Şehiroğlu kimdir?

Lara Şehiroğlu'nun modellik yaptığıu biliniyordu.

İstanbul'da yaşayan Lara Şehiroğlu 'larasehiroglu' Instagram hesabını kullanıyor.

Lara Şehiroğlu'nun Seda Sayan'ın nişanlısı Çağlar Ökten ile uzun süre birlikte olduğu ve evlilik planları yaptıkları iddia edildi.

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi Çağlar Ökten'in kısa süre önce Lara Şehiroğlu ile birlikte olduğu iddia edildi. Hatta Lara Şehiroğlu, Çağlar Ökten ile fotoğraflarını sosyal medya evlilik haberleri ortaya çıkana kadar silmemişti. Çağlar Ökten'in Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planları yaptığı bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Sayan, Çağlar Ökten'e ilişkisini bitirme karşılığında albüm yapmayı teklif etti. Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medya fotoğrafarı evlilik haberleri çıkınca sildi

Evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

Çağlar Ökten kimdir?

Çağlar Ökten ile Seda Sayan birlikteliği doğrulandı. Seda Sayan'ın sevgilisi olan Çağlar Öktekin Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında solistlik yapıyordu.

Seda Sayan'dan 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten 34 yaşındadır.

1987 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Çağlar Ökten müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Annesi ev hanımı babası da elektrik teknisyeni olan Çağlar Ökten solistlik yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini tamamlayan Çağlar Ökten'in pek çok şarkısı ve bestesi bulunmaktadır. Müzik hayatının henüz başında olan Çağlar Ökten'in adı Seda Sayan'la aşk dedikodularında sıkça anılmıştı.