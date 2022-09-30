Şazelilik tarikatı nedir? Şeyh Ubeydullah El Kadiri kimdir? Şazelilik tarikatı lideri kim? Sosyal medyada yayılan bir video sonrası vatandaşlar Şazelilik tarikatının ne olduğunu araştırmaya başladı. Suriye’de tanınan Şeyh Ubeydullah El Kadiri’nin Twitter'da yer alan videosu tartışma başlattı. İki elini birbirine vurarak elinden badem çıkaran Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin kim olduğu merak ediliyor. Şazelilik tarikatının başında olan Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin özellikle Gaziantep'te Türk vatandaşlarına “icazet” verdiği iddia ediliyor. İşte Şazelilik tarikatı hakkında bilinmeyenler...

Şazelilik tarikatı nedir? Şeyh Ubeydullah El Kadiri kimdir? Şazelilik tarikatı lideri kim? Sosyal medyada yayılan bir video sonrası vatandaşlar Şazelilik tarikatının ne olduğunu araştırmaya başladı. Suriye'de tanınan Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin Twitter'da yer alan videosu tartışma başlattı. İki elini birbirine vurarak elinden badem çıkaran Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin kim olduğu merak ediliyor. Şazelilik tarikatının başında olan Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin özellikle Gaziantep'te Türk vatandaşlarına “icazet” verdiği iddia ediliyor. İşte Şazelilik tarikatı hakkında bilinmeyenler...

Şeyh Ubeydullah El Kadiri'ye ait bir video sosyal medayda gündem oldu. Suriye'de tanınan Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin elinden badem çıkardığı görüntülere pek çok kişi yorum yaptı. Görüntülerin yayılması ile Şazelilik tarikatı ve Şeyh Ubeydullah El Kadiri hakkında araştırmalar da hızlandı.

Şazelilik tarikatı lideri kim?

Şazelilik tarikatı başında olan Şeyh Ubeydullah El Kadiri zaman zaman ülkemize de geliyor.

Şeyh Ubeydullah El Kadiri kimdir?

Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin bir videosu sosyal medya platformlarında yerini aldı. Görüntülerde Şeyh Ubeydullah El Kadiri, boş iki elini birbirine vurarak avucundan badem çıkarıyor. Tarikat üyelerine göre El Kadiri, avucundan badem ve üzüm çıkararak yedirdiği kişileri sağlığına kavuşturuyor. Şeyh Ubeydullah El Kadiri Şazelilik tarikatı ile ilgili ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Suriye kökenli bu tarikat, Türkiyede de yayılıyor. Söz konusu tarikat, özellikle Gaziantep'te Türk vatandaşlarına “icazet” veriyor. Ahmet Mahmut Ünlü'nün de Şeyh Ubeydullah El Kadiri'yi ziyaret ettiği iddia ediliyor.

Şazelilik tarikatı nedir?

Şazelilik tarikatı Türkiye'de etkisini artırmaya devam ediyor. Şazelilik tarikatı Suriye'den ülkemize yayılıyor.

Şazelilik, Ebu'l-Hasan eş-Şazeli tarafından kurulan sufi bir tarikattır. Tarikat, Kuzey Afrika ve Mısır gibi topraklarda etkili olmuştur. Şazeli tarikatının dallarından biri olan Alavilik ise Suriye'de oldukça yaygındır.

Şâzelîlik Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî tarafından kurulan tarikatıdır.

Tarihte Kuzey Afrika'da ve Mısır'da önemli, birçok İslâmî edebiyat katkısıyla tesiri olmuştur. Edebî ve entel katkılarıyla bilinen en meşhur kişiler Hikam'ın yazarı İbn Ataullah, birçok yorum ve eser yazarları olan Ahmed Zarruk ve Ahmed İbn Acibe'dir. İslâm peygamberi Muhammed'e aşk ifade eden şiirler arasında Muhammed el-Cezuli'nin dikkate değer Delail-i Hayrat'ı ve Busiri'nin meşhur Kaside-i Bürde'sidir. El-Ezher Üniversitesi'nin birçok baş hocası bu tarikattandır.

Şâzelî tarikatının dallarından biri olan Fassiyatuş, çoğunlukla Hindistan, Sri Lanka ve Pakistan'da bulunur. Darkavî dalı genellikle Fas'ta yaygındır. Cezayir'de oluşan Alavîlik dalı ise Suriye, Ürdün ve Fransa'daki İngilizce konuşan toplumlar arasında olmak üzere Dünya'nın birçok yerinde bulunur. Büyük Britanyalı âlim Martin Lings, bu dalın kurucusu Ahmed el-Alevî hakkında A Sufi Saint of the 20th century Yirminci Yüzyılda Bir Velî adlı kapsamlı bir biografi yazmıştır.