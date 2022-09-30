Şeyh Ubeydullah El Kadiri kimdir? Ubeydullah El Kadiri Badem olayı nedir? Şazelilik tarikatı nedir? Sosyal medyada yayılan bir videoda Suriye'den gelip Türkiye'de bir çok kişiye icazet verdiği söylenen 'Şeyh' Ubeydullah El Kadiri boş elini birbirine vurarak elinden badem çıkartıyor. Türkiye'de etkisini giderek artıran tarikatın görüntülerinin internette yayılmasının ardından Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Şazelilik tarikatı lideri Ubeydullah El Kadiri hakkında detaylar...

Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin görüntüsü son zamanlarda sosyal medyada genişçe yer bulmaya başladı. Twitter'da yer alan bir videoda Şazelilik tarikatının başında olan Şeyh Ubeydullah El Kadiri boş iki elini birbirine vuruyor ve eilnden badem çıkartıyor. Yaşanan gelişmelerden sonra Şeyh Ubeydullah El Kadiri'nin kim olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Ubeydullah El Kadiri Badem olayı nedir? Şazelilik tarikatı nedir?

Şeyh Ubeydullah El Kadiri kimdir?

Ubeydullah El Kadiri'nin başında olduğu Şazelilik tarikatı Türliye'de yayılmaya devam ediyor. Suriye'de etkili olan bu tarikatın ülkemizde özellikle Gaziantepte Türk vatandaşlarına “icazet” veriyor.

Ubeydullah El Kadiri'nin yer aldığı bir video ise sosyal medayda hızla yayıldı. Şeyh Ubeydullah El Kadiri, boş iki elini birbirine vurarak avucundan badem çıkarıyor. Tarikat üyelerine göre El Kadiri, avucundan badem ve üzüm çıkararak yedirdiği kişileri sağlığına kavuşturuyor. Olay sosyal medayda da çok fazla tartışıldı. Şeyh Ubeydullah El Kadiri kimdir? sorusu yaşanan gelişmeler üzerine pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Saygı Öztürk Şâzelîlik tarikatına üye Ubeydullah El Kadiri'nin ülkemizde 30-33 yaşlarında çok sayıda kişiye icazet verdiğini belirten Öztürk, geçen seneki yazısında Suriyeli 'şeyh'e bağlı kişilerin kendi memleketlerinde faaliyet yürüttüğünü de yazdı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın da Şeyh Ubeydullah El Kadiri'yi ziyaret ettiği iddia ediliyor.

Ubeydullah El Kadiri Badem olayı nedir?

Ubeydullah El Kadiri boş ellerini birbirine vurarak ellerinden badem ve üzüm çıkardığı iddia ediliyor. Bu badem ve üzümlerin kişileri sağlığına kavuşturduğu söyleniyor.

Şazelilik tarikatı nedir?

Şâzelîlik Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî tarafından kurulan tarikatıdır.

Tarihte Kuzey Afrika'da ve Mısır'da önemli, birçok İslâmî edebiyat katkısıyla tesiri olmuştur. Edebî ve entel katkılarıyla bilinen en meşhur kişiler Hikam'ın yazarı İbn Ataullah, birçok yorum ve eser yazarları olan Ahmed Zarruk ve Ahmed İbn Acibe'dir. İslâm peygamberi Muhammed'e aşk ifade eden şiirler arasında Muhammed el-Cezuli'nin dikkate değer Delail-i Hayrat'ı ve Busiri'nin meşhur Kaside-i Bürde'sidir. El-Ezher Üniversitesi'nin birçok baş hocası bu tarikattandır. Sultan II. Abdülhamid de bu tarikattandır.

Şâzelî tarikatının dallarından biri olan Fassiyatuş, çoğunlukla Hindistan, Sri Lanka ve Pakistan'da bulunur. Darkavî dalı genellikle Fas'ta yaygındır. Cezayir'de oluşan Alavîlik dalı ise Suriye, Ürdün ve Fransa'daki İngilizce konuşan toplumlar arasında olmak üzere Dünya'nın birçok yerinde bulunur. Büyük Britanyalı âlim Martin Lings, bu dalın kurucusu Ahmed el-Alevî hakkında A Sufi Saint of the 20th century Yirminci Yüzyılda Bir Velî adlı kapsamlı bir biografi yazmıştır.