Yaşadığı değişimle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Linet Yeşilköy'deki bir mekanın açılışında şarkılarını seslendirdi. Bu sırada İsrail'den gelen misafirleriyle de sohbet eden Linet 'İsrail'de asker kaçağıyım' dedi. Bu açıklamanın ardından şarkıcı Linet'in nereli olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Şarkıcı Linet nereli? Linet Menaşi kimdir, kaç yaşında? Linet'in tam adı nedir?

Ünlü şarkıcı Linet'ten herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Son günlerde görüntüsünde yaşanan değişiklik ile magazin gündemine gelen Linet Yeşilköy'de bir mekanın açılışında sahne aldı. Sahne sırasında hayranları ile de sohbet eden Linet'ten çarpıcı bir itiraf geldi. Linet "Bir Türk sanat müziği sanatçısı kızıyım. Türk bayrağını, Türk müziğini her yerde gururla taşıyorum. Ne zaman okul bitti, 'Askerlik vakti' dediler. Ben de Türkiye'ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. Dedim ki ne olursam olayım Türkiye'de olayım, Türkiye'de öleyim." dedi.

İsrail'de askerlik

İsrail'de zorunlu askerlik vardır. 18 yaşını doldurmuş ya da 12. sınıfı bitirmiş erkek ya da kadın askerliğe çağrılır. İsrailli Araplar, hamile ve evli kadınlar için askerlik zorunlu değildir. Askerlik hizmeti kadınlar için iki, erkekler için üç yıldır.

Şarkıcı Linet nereli?



Linet 5 Mart 1975 yılında İsrail'in Tel Aviv kentinde dünyaya geldi. Linet'in tam adı Linet Menaşi'dir. Linet'in hem Türkçe hem de İbranice şarkıları var.

Linet İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk sanat müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir.

İsrail'de müziğe küçük yaşta başlayan Linet ilk albümünü 10 yaşında çıkardı. Linet 1993 yılında Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır.

Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranicenin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

Linet Albümleri

Birlikte Söyleyelim / שירו איתנו İsrail

Para Para / כסף הכסף İsrail

Hayatın Çiçeği, Anne / פרח החיים,אמא İsrail

Et Libi Koveş İsrail

Linet (1995) Türkiye

Linet'in Müzik Kutusu (1997) Türkiye

Ölümsüz Aşk (1999) Türkiye

אישה אחרת / Different Woman (2003) İsrail

Layla (2004) İsrail

Paylaşmak İstiyorum (2009) Türkiye

Kalbimin Sahibi Sen (2011) Türkiye

Yorum Farkı (2012) Türkiye

Yorum Farkı II (2015) Türkiye

Bilir misin? (2018) Türkiye

Linet Single'ları

"Yatsın Yanıma" (2020) Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.