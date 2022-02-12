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TIMETURK / GENEL / Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetik mi yaptırdı?

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetik mi yaptırdı?

Müzik hayatına küçük yaşta başlayan ve seslendirdiği türkülerle adından söz ettiren Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir insan oldu. Melodi'yi görenler, 'Estetikte annesini geçti' yorumunu yapmaktan kendilerini alamadılar.

2 Saat Önce
2022-02-12 17:26:49
Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi estetik mi yaptırdı?

Sık sık ameliyat masasına gidip estetik yaptıran ve imaj değişikliğiyle hayranlarını şoke eden Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt, değişikliğiyle de gündeme geldi. Ceylan'ın kızı Melodi, estetikte neredeyse annesini geride bıraktı.

Genç kızın küçüklüğünü bilenler Melodi'nin değişimi karşısında şoke oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Melodi'nin fotoğraflarının altına kullanıcılar “Bambaşka biri olmuşsun”, “Estetikte annesini geçmiş” tarzında yorumlar yaptı.

Ceylan'ın değişimi kızına da yansımış. Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, Instagram paylaşımları ile olay oldu. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.

MELODİ BOZKURT KİMDİR?

10 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden olan kızı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle tamamladı. Ardından yurtdışında master eğitimi aldı. Hala eğitimine devam eden Melodi, Toronto'ta yaşamını devam ettiriyor. Müzikle ilgilenen genç kız, profesyonel dans eğitimleri de alıyor. .

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