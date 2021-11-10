Sararmış lavabolar doğal malzemelerle nasıl temizlenir?

Lavabo mutfakta en çok kullanılan kısımdır. Dolayısıyla çok çabuk kirlenmekte, sararmakta hatta kararmaktadır. Çeşit çeşit lavabo vardır. Kimisi mermer, kimisi paslanmaz çeliktir. Lavaboları genellikle kimyasal madde içeren ürünlerle temizleriz. Fakat doğal ürünlerle de lavabo temizliği yapmak mümkündür. Peki nasıl? Sizler için araştırdık...



Kimimizin mutfağında paslanmaz çelik, kimimizin evinde ise mermer lavabolar var. Lavabolarımızı mutfakta çok sık kullanıyoruz. Dolayısıyla zamanla sararmaya, kararmaya, yiyecek içecek artıkları yüzünden lekelenmeye başlarlar. Böyle bir durumda hemen vücudumuza birçok zararı olan kimyasal ürünlere yöneliyoruz. Fakat doğal malzemelerle de lavabolarımızı ilk günkü haline döndürmek mümkün.

Paslanmak çelik lavabolar nasıl temizlenmeli?

Birçok kişinin mutfağında paslanmaz çelikten yapılma lavabo ve evyeler bulunmaktadır. Bu lavabolar zaman içerisinde su lekeleriyle kötü bir görünüm kazanır ve renginde kararmalar oluşur. Bu durumu ortadan kaldırmak için sizlere doğal ürünlerden oluşan bir temizlik önerimiz olacak. İhtiyacınız olan iki litre kaynar su, yarım su bardağı karbonat, bir bütün limonun suyu ve bir su bardağı sirkedir. Kaynamış suyu lavaboya yavaş yavaş döküp fırça veya sünger yardımıyla lavabonuzu temizleyin. Kaynar su sayesinde lekelerin büyük kısmı çıkacak veya yumuşayacaktır. Daha sonra bir kap içerisinde sirkeyi, karbonatı ve limon suyunu karıştırıp koyu kıvamlı bir karışım elde edin. Fırça veya sünger yardımıyla bu karışımı lavabonun her tarafına yayın. Karbonatın lavaboyu çizme riskine karşın çok sert bir şekilde fırçalamamanızı öneririz. Karışımı lekeli bölgelere yaydıktan sonra beş dakika bekletin. Daha sonra durulayın. Lavabonuz tertemiz olacaktır.

Granit ve mermer lavabo nasıl temizlenir?

Granit ve mermerden yapılmış lavabolarda sararma problemleri çok sık oluşuyor. Bu sararan bölgeleri temizlemek için size önerimiz olacak. Bir bütün limonun suyuna veya yarım çay bardağı beyaz sirkenin içerisine kaynar su ekleyin. Daha sonra bu karışımı sprey şişesine doldurun ve lavabonun lekeli yerlerine püskürtüp on dakika boyunca bekletin. Daha sonra sıktığınız limonun kabuklarıyla lekeli bölgeleri güzelce ovalayın. Daha sonra durulayıp lavabonuzu kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde lekeler ortadan kalkacak ve lavabonuz ilk günkü gibi olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.