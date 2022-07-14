Saraçhane Meydanı nerede? İstanbul Saraçhane Meydanı'na nasıl gidilir? Saraçhane Meydanı'na otobüs ve metroyla nasıl gidilir?

Saraçhane Meydanı nerede? İstanbul Saraçhane Meydanı'na nasıl gidilir? FETÖ'cü teröristlerin kanlı darbe girişimi halkın karşı çıkmasıyla engellendi. Hainlerin başlattığı darbe girişiminde pek çok vatandaşımız şehit düştü çok sayıda kişi de gazi oldu. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'na davet etti. Vatandaşlar da Saraçhane Meydanına otobüs ve metroyla nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. İşte Saraçhane Meydanı'na ulaşım alternatifleri...

Saraçhane Meydanı nerede? İstanbul Saraçhane Meydanı'na nasıl gidilir? FETÖ'cü teröristlerin kanlı darbe girişimi halkın karşı çıkmasıyla engellendi. Hainlerin başlattığı darbe girişiminde pek çok vatandaşımız şehit düştü çok sayıda kişi de gazi oldu. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün vatandaşları İstanbul Saraçhane Meydanı'na davet etti. Vatandaşlar da Saraçhane Meydanına otobüs ve metroyla nasıl gidileceğini araştırmaya başladı. İşte Saraçhane Meydanı'na ulaşım alternatifleri...

Fetullahçı hain teröristler 15 Temmuz'da millet iradesine kurşun sıktı. Masum, sivil, çocuk, kadın demeden halkı kurşun yağmuruna tutan teröristlere vatandaşar "dur" dedi. Halkın desteğiyle bastırılan kanlı darbe girişiminde şehitler verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz yıl dönümüne ilişkin sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Saraçhane Meydanı nerede?

Saraçhane Meydanı İstanbul'un merkez ilçelerinden biri olan Fatih'te yer alıyor. Fatih'te otobüs, metro ve metrobüs ulaşımına oldukça yakın olan Saraçhane Meydanı'na il dışından da ulaşım oldukça basit. Saraçhane Meydanı'ndan onlarca otobüs, minibüs geçmektedir. Metrobüs ile gelecek olanlar da şehitlik durağından otobüse binerek Saraçhane Meydanına kolayca ulaşabilir.

İstanbul Saraçhane Meydanı'na nasıl gidilir?

İstanbul Saraçhane Meydanı'na ulaşım oldukça basittir. Metro, metrobüs, otobüs ve minibüs hatları ile Saraçhane Meydanı'na İstanbul'un her yerinden kolayca ulaşım mümkündür. Aşağıdaki toplu taşıma hatları İBB Saraçhane Merkez Hizmet Binası yakınından geçiyor

Otobüs Otobüs: 28, 336, 35C, 36V, 41Y, 46T



MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)

Metro Metro: M1A , M2

Saraçhane hakkında

Saraçhane veya Saraçhanebaşı, İstanbul'da, merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği nokta olan; Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Zeyrek ve Aksaray, doğu-batı doğrultusunda ise Şehzadebaşı ile Kıztaşı arasında kalan semt.

Saraçhane'de Roma ve Erken Bizans döneminde inşa edilmiş en önemli yapı, bazı kaynaklara göre Hadrianus (117-138), başka kaynaklara göre ise Valens döneminde (364-378) yapılmış olan Bozdoğan Kemeri'dir. Saraçhane'nin asıl gelişimi Osmanlı döneminde olmuştur. II. Mehmed İstanbul'un fethinden sonra, bugün onun adıyla anılan semtte kendi külliyesini inşa ettirmiş ve 1475'te İstanbul Saraçhanesi'ni kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden saraçhane'nin 110 bab dükkân olarak kurulduğunu biliyoruz.

Büyük yangınlar ve imar hareketleri Saraçhane semtinin fiziki ve sosyal yapısında önemli değişiklikler yaratmış, semt bir esnaf bölgesi özelliğini kaybederek kentin önemli bir kavşak noktası haline gelmiştir.

1941'de açılan Atatürk Bulvarı, günümüzde yoğun bir motorlu araç trafiğini kaldırmakta ve iki yanını apartmanlar kaplamaktadır. Atatürk Bulvarı'nın açılması, hem birçok tarihi eserin ortadan kalkmasına neden olmuş, hem de Saraçhane semtinin tam ortasında kesişen bu iki arterle semtin bütünlüğü bozmuştur. Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığı meydana geldiğinden Belediye Başkanı Haşim İşcan döneminde (1963-1968) Atatürk Bulvarı'nın kotu düşürülerek burada, 1964'te bir trafik altgeçidi oluşturulmuştur. Atatürk Bulvarı'nın Şehzadebaşı tarafında kalan kesiminde de İstanbul Belediye Sarayı (1953) bulunur.

Günümüzde Saraçhane, Atatürk Bulvarı Şehzadebaşı Caddesi ana arterlerinin kesiştiği bir trafik noktası özelliği kazanmıştır.

Saraçhane mevkiindeki yıkılmış yapılar arasında Muhtesib Karagöz Mescidi bulunmaktadır.