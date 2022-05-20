Maltepe miting alanına nasıl gidilir? (İETT-metro-metrobüs-Marmaray) Maltepe sahili miting alanı nerede? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. İstnbul'da mitinglerin, festivallerin ve organizasyonların yapıldığı alanların başında gelen Maltepe miting alanına ulaşım oldukça kolaydır. Konser ve etkinlik için Maltepe miting alanına nasıl gidileceği internette oldukça sık araştırılıyor. İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ile Maltepe miting alanına kolayca ulaşabilirsiniz.

Maltepe miting alanına nasıl gidilir? (İETT-metro-metrobüs-Marmaray) Maltepe sahili miting alanı nerede? soruları pek çok kişi tarafından soruluyor. İstnbul'da mitinglerin, festivallerin ve organizasyonların yapıldığı alanların başında gelen Maltepe miting alanına ulaşım oldukça kolaydır. Konser ve etkinlik için Maltepe miting alanına nasıl gidileceği internette oldukça sık araştırılıyor. İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray ile Maltepe miting alanına kolayca ulaşabilirsiniz.

Maltepe sahilinde yer alan bölge İstanbul'un miting, konser, etkinlik ve fuar alanı olarak kullanılıyor. İstanbul Maltepe'de yer alan miting alanına gitmek isteyenler ulaşımın nasıl sağlanacağını internetten araştırıyor. İstanbul Maltepe miting alanına ulaım oldukça basittir. İstnbul'un her yerinden Maltepe'ye toplu taşıma araçları ile ulaşmak mümkün.

Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

Maltepe, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ilçedir. Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe, nüfus bakımından İstanbul'un dokuzuncu, Anadolu Yakası'nın dördüncü büyük ilçesi konumundadır. Maltepe miting alanına otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray ile ulaşmak mümkündür.

Maltepe sahili miting alanı nerede?

İETT-metro-metrobüs-Marmaray ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

Aşağıdaki toplu taşıma hatlarını kullanarak Maltepe miting alanının yakına kadar gidebilirsiniz. Gerekli görülmesi durumunda ek bir sefer yapılabilir.

Otobüs ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

16A, 16D, 4 , KM42

Marmaray ile Maltepe miting alanına nasıl gidilir?

MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)

MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Ayrılık Çeşme durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

Metrobüs üle Maltepe miting meydanına nasıl gidilir?

Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.

Diğer ulaşım yöntemleri

Metro Metro: M4

Minibüs / Dolmuş:

DOLMUŞ: D-37

MİNİBÜS: C-308, C-64

V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru

Maltepe Miting Alanı'ndaki 1 Mayıs kutlamaları için Maltepe Sahili'ne en yakın tren istasyonu;

HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu .