Şanlıurfa hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Şanlıurfa’nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Şanlıurfa’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Şanlıurfa’da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Şanlıurfa’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Şanlıurfa’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Şanlıurfa hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Şanlıurfa'nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Şanlıurfa'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Şanlıurfa'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Şanlıurfa hava durumu..

Şanlıurfa 30 günlük hava durumu (27 Eylül 2021 Pazartesi ve 26 Ekim 2021 Salı)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Şanlıurfa'da hava sıcaklığı maksimum 34 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 22 derece olarak ölçülmüştür. Şanlıurfa'da 27 Eylül 2021 Pazartesi ve 26 Ekim 2021 Salı tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür. Şanlıurfa'da 22 Ekim Cuma ve 23 Ekim Cumartesi tarihleri arasında yağış görülecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 22 derece olacaktır. Diğer günlerde ise bol güneşli bir hava hakim olacaktır.

27 Eylül Pazartesi Şanlıurfa hava durumu

27 Eylül 2021 Pazartesi günü Şanlıurfa'da 25 derece açık bir gece sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: B 8 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %20

Çiy Noktası: 1 C

Bulut Oranı: % 0

Basınç: ↑ 1011 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.