Saksıda nasıl turp yetiştirilir?

Turpgiller ailesinden olan turp; kara, beyaz ve kırmızı çeşitleriyle vücudumuza çok faydalıdır. Peki bu faydalı sebze balkonda, pencere kenarında saksıda yetiştirilebilir mi? Sizler için araştırdık...



Turpgiller ailesine ait turp, kara, beyaz ve kırmızı çeşitleriyle salatalarımızı süsler. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan, kalp ve damar hastalıklarından koruyan, kolesterolü dengeleyen, kilo vermeye yardımcı olan turp oldukça az bir kaloriye de sahiptir. Faydaları say say bitmeyen turbu saksıda kolaylıkla yetiştirebilmeniz de mümkündür.

Saksıda turp nasıl yetiştirilir?

Bahçeniz yoksa fakat toprakla uğraşmayı seviyor, doğal beslenmek istiyorsanız balkonunuzu veya pencere kenarlarınızı değerlendirebilirsiniz. Doğru bir toprak seçimi, doğru bir saksı seçimi ve uygun koşullarla evde turp yetiştirmeniz mümkündür.

Saksıda turp yetiştirmek istiyorsanız işe uygun bir saksı satın alarak başlamalısınız. Turp için doğru saksı geniş ve derin olandır. Uzun ve dikdörtgen bir saksıyla verimli bir sonuç alabilirsiniz. Yuvarlak bir saksı tercih ederseniz turpları aralıklı dikmeniz gerektiğini ve bu yüzden daha az tohum kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Satın aldığınız saksı en az 30 cm derinliğe sahip olmalıdır. Çünkü turp toprağın altında büyüyen kök bir sebzedir. Bu yüzden gelişebileceği uygun bir alana ihtiyacı vardır. Seçtiğiniz saksı ayrıca altında delikler olan bir saksı olmalıdır.

Saksımızı satın aldık, geldik doğru toprak seçimine. Turp organik maddelerden zengin toprağı sever ve bu topraklarda verimli bir şekilde yetişir. Bu yüzden temiz edeceğiniz toprak torf bakımından zengin olmalıdır.

Saksıyı ve toprağı ayarladıktan sonra verimli bir turp tohumuna ihtiyacınız olacak. Turp tohumlarını ekmeye başlamadan önce saksıya bolca toprak doldurmalı ve hafifçe nemlendirmelisiniz. Daha sonra 5 santimetre aralıklarla tohumlar için çukurlar açmalı ve bu çukurlara tohumları koymalısınız. Tohumları koyduktan sonra üzerine çok bastırmadan toprak eklemelisiniz. Fazla bastırırsanız toprağın hava alamayacağını unutmamalısınız. Can suyunu da verdikten sonra ekim işlemini başarıyla tamamlamış olursunuz.

Turp tohumlarını ektikten sonra sulama işlemine geldi sıra. Turp nemli toprağı sever. Bu yüzden toprağın kurumasına asla izin vermemelisiniz. Toprak fazla sulu olursa kökler çürüyecektir, kuru olursa da turp verimli bir şekilde büyümeyecektir. Sürekli parmağınızla toprağın nem durumunu kontrol etmeli ve buna göre sulamayı gerçekleştirmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.