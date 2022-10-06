Şakir Özkan Torunlar kimdir? İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar daha önce hangi görevde bulundu? Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi belli oldu. Karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından İsrail'den ilk adım gelmişti. Türkiye ise İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Özkan Torunları atadı. Atamanın ardından Şakir Özkan Torunlar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şakir Özkan Torunlar kimdir? İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar daha önce hangi görevde bulundu? Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi belli oldu. Karşılıklı büyükelçi atama kararının ardından İsrail'den ilk adım gelmişti. Türkiye ise İsrail Büyükelçisi olarak Şakir Özkan Torunları atadı. Atamanın ardından Şakir Özkan Torunlar'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atanmasına karar verilmişti. Irit Lillian, İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanmıştı. Türkiye'den de karşı hamle geldi. Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

Şakir Özkan Torunlar 1960 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Şakir Özkan Torunlar İsrail Büyükelçisi olarak atandı.

Şakir Özkan Torunlar TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında giren Şakir Özkan Torunlar çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar daha önce hangi görevde bulundu?

2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.