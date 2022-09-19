Irit Lillian kimdir? İsrail Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian kaç yaşında? Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Son yaşanan gelişmeye göre İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian’ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi. Irit Lillian'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Irit Lillian kimdir? İsrail Türkiye Büyükelçisi Irit Lillian kaç yaşında? Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Son yaşanan gelişmeye göre İsrail Dışişleri Bakanlığı Atama Komitesi, Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Irit Lillian'ın büyükelçi olarak atanmasına karar verdi. Irit Lillian'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinde yeni bir adım atıldı. İki ülke arasında 17 Ağustos'ta karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.

Irit Lillian kimdir

Irit Lillian 1962 yılında dünyaya geldi. 2015'ten 2019'a kadar İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Naftali Tamir Avustralya Büyükelçisi olarak geri çağrıldığında, Lillian Büyükelçi Vekili oldu.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Arkeoloji ve Mısırbilim alanında lisans derecesi ve HUJ'de Doğu ve Batı Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Lillian, 1986'da İsrail Dışişleri Bakanlığı'na katıldı.

Askerlik hizmeti sırasında Lillian, IDF radyo istasyonunda (Galei Tsahal) yapımcı ve editördü. .