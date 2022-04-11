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TIMETURK / GENEL / Sahur ezanı okunurken su içilir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip içilir mi? İmsak ezanı okunurken su içersek oruç bozulur mu?

Sahur ezanı okunurken su içilir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip içilir mi? İmsak ezanı okunurken su içersek oruç bozulur mu?

Sahur ezanı okunurken su içilir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip içilir mi? İmsak ezanı okunurken su içersek oruç bozulur mu? Ramazan ayının gelmesiyle oruca niyet eden vatandaşlar orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Sahur yapanlar bazen saatin farkında olmuyor ve yemek yerken ve su içerken ezan okunuyor. Peki böyle bir durumda sahurda ezan okunurken su içmeye ve yemek yemeye devam edilir mi?

3 Saat Önce
2022-04-11 15:00:06
Sahur ezanı okunurken su içilir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip içilir mi? İmsak ezanı okunurken su içersek oruç bozulur mu?

Ramazan ayında vatandaşların hafasında pek çok soru işaretleri yer alıyor. Ramazanda orucu bozan durumlar en çok araştırılan konuların başında geliyor. Sahur vakti yemek yiyenler imsak ezanı okunurken yemek yiyip içmenin devam edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Sahur ezanı okunurken su içilir mi?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yiyip içilir mi?

Sahur ezanında sahur eyleminin sona ermesi gerekiyor. Ezan bitene kadar yemek yemek ve su içmek yapılamaz. İmsak ezanı oruca başlama vakti olarak kabul edilir. Ezan okunurken kasıtlı olarak yemeye ve içmeye devam edilmesi oruca zarar verir.

Ezan okunurken ağızdaki son yudum su içilir mi?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

İmsak ezanından sonra niyet edilir mi? Sahurda imsaktan sonra niyet edilirse oruç kabul olur mu? Tutulan oruç geçerli mi?
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