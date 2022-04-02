Sahurda ezandan sonra niyet edilir mi? İmsak ezanından sonra niyet edilir mi? Sahurda imsaktan sonra niyet edilirse oruç kabul olur mu? Tutulan oruç geçerli mi? Ramazan ayı bereketi ile yeryüzüne huzur ile geldi. Milyonlarca Müslüman Nisan ayını oruçlu olarak geçirecek. Sahura kalkan Müslümanlar bazen uykunun getirdiği ağırlık nedeniyle bazen de unuttukları için oruca niyet etmede geç kalabiliyor. İmsak ezanının okunmasından sonra niyet eden Müslümanlar oruçlarının kabul olup olmayacağını araştırıyor. Diyanet kafalardaki soru işaretlerini giderecek açıklamayı yaptı...

Sahurda ezandan sonra niyet edilir mi? İmsak ezanından sonra niyet edilir mi? Sahurda imsaktan sonra niyet edilirse oruç kabul olur mu? Tutulan oruç geçerli mi? Ramazan ayı bereketi ile yeryüzüne huzur ile geldi. Milyonlarca Müslüman Nisan ayını oruçlu olarak geçirecek. Sahura kalkan Müslümanlar bazen uykunun getirdiği ağırlık nedeniyle bazen de unuttukları için oruca niyet etmede geç kalabiliyor. İmsak ezanının okunmasından sonra niyet eden Müslümanlar oruçlarının kabul olup olmayacağını araştırıyor. Diyanet kafalardaki soru işaretlerini giderecek açıklamayı yaptı...

Yer yüzünde Milyonlraca Müslüman'ın merakla beklediği Ramazan ayı nihayet geldi. Bereket, bolluk, yardımlaşma ve mağfiret ayı olarak tanımlanan Ramazan ayında Müslümanlar ilk sahurlarına kalktılar. Nisan ayı boyunca oruç tutanlar bazen unutma, bazen de geç kalma nedeniyle sahur vaktinde niyet edemiyor. İmsak ezanından sonra niyet edenler oruçlarının geçerli olup olmayacağını merak ediyor.

İmsak ezanından sonra niyet edilir mi?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Sahurda imsaktan sonra niyet edilirse oruç kabul olur mu?

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde âdet görmeye başlarsa ne yapmalıdır?

Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.

Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254). .