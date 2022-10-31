Şahan Gökbakar Togg için ne dedi? Sosyal medyayı aktif kullanması ve paylaştığı açıklama videolarıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, Togg için sorulan soruyu yanıtladı. Ülkemiz adına atılan her olumlu adımı desteklediğini ifade eden sanatçının paylaşımları kısa sürede gündem olmayı başardı. İşte Gökbakar'ın açıklamaları...

Şahan Gökbakar Togg için ne dedi? Sosyal medyayı aktif kullanması ve paylaştığı açıklama videolarıyla sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar, Togg için sorulan soruyu yanıtladı. Ülkemiz adına atılan her olumlu adımı desteklediğini ifade eden sanatçının paylaşımları kısa sürede gündem olmayı başardı. İşte Gökbakar'ın açıklamaları...

Şahan Gökbakar Togg için ne dedi?

Gökbakar; "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa" twetini attı.

Sözlerine; Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok. Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeter ki geliştirelim, büyütelim. Ha şunu da ekleyeyim, dünyaca ünlü otomotiv şirketi Volvo'yu Çinliler kaça aldı? 1.8 milyar dolara. Yani son 2-3 yılda sırf dolar kurunu tutabilmek için harcanan merkez bankası rezervinin, hepimizin parasının yüzde biri kadar. Bu da işin başka bir boyutu. Bilmem anlatabildim mi?" diye devam etti.